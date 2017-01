Se billedserie Nogle huse og haver ved Hvidovre Strandvej blev oversvømmet onsdag aften. I forgrunden de såkaldte water-tubes.

Oversvømmelse: Det værste er overstået

Vestegnen - 04. januar 2017 kl. 20:38 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle haver og huse langs Hvidovre Strandvej var onsdag aften oversvømmet. Det værste synes dog at være overstået.

Hundredevis af folk fra Hovedstadens Beredskab, Hvidovre Kommune, Beredskabsstyrelsen og Vestegnens Politi har i løbet af onsdagen arbejdet hårdt for, at den forhøjede vandstand skulle ramme færrest mulige. Der er blevet fyldt sandsække, som siden er kørt ud til beboerne ved Hvidovre Strandvej, og der blev også lagt såkaldte water-tubes langs Hvidovre Strandvej for at holde vandmasserne i skak.

Flere haver og huse blev oversvømmet, men der er ikke meldt om større skader. Langt de fleste beboere har kunne ånde lettet op.

Alt tyder på, at vandstanden i området langs Hvidovre Strandvej er stagneret omkring klokken 18.45 onsdag aften. Det betyder, at vandet er begyndt at falde langsomt igen. Beredskabet er dog stadig i området og følger situationen tæt og hjælper de berørte grundejere.

Også Greve Kommune oplyser, at vandstanden har toppet.

Nogle få huse er oversvømmet. Beredskabsfolk er stadig i gang rundt omkring i Greve, men vandet stiger ikke længere, og de vurderer, at vandstanden lokalt har toppet.

Solrød Kommune oplyser, at der indtil videre ikke er observeret oversvømmelser. Det vil sige, at situationen er under kontrol, og at de forebyggende indsatser holder. Solrød Kommune følger dog situationen nøje hele aftenen igennem.