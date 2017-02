Overflod på Heerup Museum

Heerups kunstneriske interesse for overflødighedshornet skyldtes ikke mindst symbolets lange historie og forskellige betydningslag. Overflødighedshornet er således et urgammelt symbol rundet af menneskets fascination af dyr med horn. I mange dele af verden betød blandt andet oksen, geden og hjorten overlevelse for mennesket som jægere og senere, da oksen blev spændt for hjulploven, forblev det hornede dyr afgørende for menneskets liv og udvikling.

De to guldhorn fra germansk jernalder, der blev fundet i henholdsvis 1639 og 1734 ved Gallehus, Møgeltønder ,og senere fik stor betydning som nationalklenodie i 1800-tallet, har muligvis været sådanne rituelle beholdere. Men mest tydeligt ses det i antikkens forfinede relieffer, hvor det rituelle horn flyder over af offergaver til guderne.

Også hos Heerup flyder hornet over af naturens flora og fauna. Men Heerup ønskede ikke at pege på enten den maskuline styrke eller den feminine modtagelse. Han søger i stedet at forene de to med det resultat, at overflødighedshornet i hans farverige værker ofte forekommer seksualiseret, fx som en slags puppe omkring den nøgne kvindekrop eller en fysisk rede for de elskende par.