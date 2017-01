Sarah Cornier Frederiksen i en modtagning. Foto: Flemming Patulski Nielsen Foto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Overbevisende sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overbevisende sejr

Vestegnen - 30. januar 2017 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder er, efter et par kedelige nederlag til ærkerivalerne fra Holte IF, på sporet igen. Søndag den 29. januar blev det til en overbevisende 3-0 sejr over Team Køge.

I julepausen sagde Brøndby farvel til den stærke amerikanske kantangriber Deme Morales, som blev løst fra sin aftale, til fordel for en lukrativ kontrakt med et tophold i Puerto Rico. Samtidig er den amerikanske centerspiller Amber Bennett kommet til. Det har betydet nogle om rokeringer på holdet, som det kræver noget tid at få til at fungere optimalt. Heldigvis ser det ud til volleymaskinen fra Brøndby igen fungerer som den skal.

En time kom det til at tage at hive sejren over Team Køge i hus. Sigrid Friis Christiansen var på hæverpladsen udset til at styre begivenhederne og det gjorde hun på bedste vis. Specielt havde hun stor succes med at iscenesætte centerangriber Tyler Richardsson, som holdt en flot kill-procent på 75, men også Trine Kjelstrup, som blev kampens topscorer med 14 angrebspoint og Alina Sode, som fik TimeGruppen prisen som bedste spiller, nød godt af de præcise hævninger.

Både i første og andet sæt fulgte Team Køge med til lidt under midten af sættet, men i første sæt blev anfører Eva Bang, som startede på bænken skiftet ind for at serve og det gjorde hun med så stor succes, at Brøndby kunne øge forspringet fra 13-10 til 19-10, før hun igen vendte tilbage til bænken, for derfra at nyde hvordan hendes hold fortsatte den totale dominans frem til sættets afslutning på 25-14. Andet sæt blev ligeledes vundet med 25-14 og denne gang var det Miranda Bradshaw, der med en god servestime bragte Brøndby fra 12-10 til 16-10.

I Brøndbylejren kunne man glæde sig over at Sarah Cornier Frederiksen, som var blevet skiftet ind i første sæt, efterhånden har fået så godt styr på nogle knæproblemer hun har kæmpet med, at hun nu var i stand til at spille hele andet sæt og også kunne tage den første halvdel af tredje sæt.

Team Køge fulgte lidt bedre med i tredje sæt, hvor de holdt kontakt frem til 13-13, hvorefter Brøndby igen strammede grebet og i en række små servestimer arbejdede sig frem til sættet og kampens afslutning på 25-19. Et resultat der placerer Brøndby på andenpladsen med en kamp mindre end Holte.

Brøndbys næste kamp er lørdag den 4. februar kl. 14.00, hvor Amager VK besøger Brøndby Stadionhal 1, i en kamp der tæller med i både Volleyligaen og Øresundsligaen.