Retten i Glostrup har afsat over 40 retsmøder til at behandle en straffesag mod en 70-årig mand fra Brøndby. Sagen drejer sig om voldtægt på bestilling. Den tiltalte nægter sig skyldig i medvirken til overgreb på mange børn (arkivfoto).

Ord er det centrale bevis for overgreb på filippinske børn

I en usædvanlig straffesag i Retten i Glostrup er det vigtigste bevis ord. Nemlig indholdet af de mange chat-samtaler, som den tiltalte havde med udbyderne på Filippinerne.

Chatten skete før og under de overgreb, der blev begået.

Dog har politiet sikret nogle videosekvenser, som blev sendt i forbindelse med chatten.

På et tidspunkt blev manden præsenteret for billeder af to drenge, der blev angivet til at være 11 og 14 år.

"You sure young can dooet," skrev Brøndby-manden. Han ville altså vide, om den unge kunne gennemføre det.

- Mit håb var, at han ikke kunne, forklarer den tiltalte.

- Hvorfor betaler jeg så? Det er for at hjælpe dem, siger han med henvisning til de fattiges menneskers situation.

Anklager Helene Schrøder vil under afhøringen vide, hvor mandens grænse går, når det drejer sig om børnenes alder. Hendes interesse skyldes, at overgreb på børn under 12 år ifølge straffeloven er en værre forbrydelse, end når børnene er ældre.

Egentlig foretrækker han piger fra 13 år, fremgår det.

Imidlertid har han skrevet noget andet under en chat - for eksempel "From 10 maby fro 7 ok."

- Det er det, der står, siger den tiltalte - og tilføjer, at det egentlig ikke var det, han ønskede.

På et andet tidspunkt skrev han "if girl 7 there nice to".

Han forklarer, at han med sine forespørgsler på børn under 10 år ville tjekke, om der stod bagmænd bag tilbuddene.

Hvis der blev svaret ja, måtte det være tegn på, at en bagmand lurede i kulissen.

Også drengenes alder spørges han om.

- Det lyder måske dumt, men jeg kunne godt leve med, at de var ned til 10 år, svarer han.

I dag fortryder han sine handlinger, der stod på fra 2011 og frem til begyndelsen af 2016.

- Det, jeg har gjort, er tåbeligt og åndssvagt, siger han.

Sagen fortsætter over mange dage i retten. Dommen ventes til sommer.