Optimal lyd i Ishøj Kultur Café

Med forbedret lyd kan kulturcaféen få større navne på plakaten og tiltrække et bredere publikum. Således vil det lokale samlingspunkt være med at sikre, at det resterende Danmark i højere grad vil kigge mod Ishøj med nye øjne.

»Vi tror på den gode lyd. I januar måned ansatte vi en superdygtig lydmand, som har været med til de forslag, vi har fået støtte til. Tanken med denne opdatering er at få et forbedret, tydeligere lydbillede, som giver os mulighed for at levere fremragende lyd uden at skrue op på master-knappen,« siger Jorge Rivera, leder for Ishøj Kultur Café.