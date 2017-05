Nu er der to KOL-sygeplejersker i Brøndby. Jane Willmoes og Hanne Rode sidder dagligt ved KOL-hotlinen og taler med pårørende og borgere med KOL.

Send til din ven. X Artiklen: Opruster indsatsen mod KOL Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opruster indsatsen mod KOL

Vestegnen - 14. maj 2017 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun halvdelen af de cirka 430.000 danskere, der har KOL, ved, at de lider af sygdommen. Når man dertil lægger, at det er en lidelse, der kan være svær at leve med - både for den ramte og de pårørende - så er der alt mulig grund til at gøre mest mulig for at forebygge og behandle KOL. Derfor har Brøndby Kommune ansat endnu en KOL-sygeplejerske og har en telefonisk hotline, som man dagligt kan ringe til mellem kl. 8 og 14.

Her får man enten Jane Willemose eller Hanne Rode i røret, der kan svare på spørgsmål fra både KOL-ramte og deres pårørende. Og som også gerne kommer ud i hjemmet på aftalt besøg.

»Vi vil rigtig gerne tale med folk, der har nogle symptomer, som de er nervøse for om kan være KOL. Mange opdager først, at de lider af sygdommen, når deres lungefunktion er væsentlig nedsat - måske forklarer man åndenød og træthed med alderen, men det er vigtigt at få konstateret, at det eventuelt er KOL, så man kan blive behandlet,« forklarer KOL-sygeplejerske Jane Willemose.

Er man ramt af KOL, kan den rette medicin og træning holde sygdommen lidt i skak, og derfor starter der fire gange årligt et 10 ugers træningsprogram for Brøndbyborgere. Her træner man og får fx undervisning i symptomerne.

»Hvis man har en KOL-diagnose, er det vigtigt, at man løbende er opmærksom på, hvordan man har det. For det er muligt at justere på fx medicinen, så man får det bedre. Det er mange ikke opmærksomme på, så vi vil opfordre til, at man husker at bruge os KOL-sygeplejersker, så vi løbende kan se på, at alt forløber optimalt,« siger Hanne Rode.