Blokart i Albertslund inviterer til åbent hus. Foto: Peter Jacobsen

Oplev et kreativt fællesskab

Vestegnen - 25. januar 2017 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag d. 29. januar inviterer Blokart - der ligger i boligbebyggelsen Blokland i Albertslund - til åbent hus, hvor man har mulighed for at opleve, hvordan der arbejdes i det midlertidige kreative iværksætterfællesskab. Man kan også tage naboen eller familien i hånden og selv være kreativ, når fem af blok-artisterne afholder workshops.

Mellem kl. 11.00-14.00 vil tre kreative workshops løbe af stablen. Der vil være en workshop om feer og alfer for børn i alderen 5-10 år faciliteret af skuespiller Laura Kamis Wrang. Man kan sy smarte opbevaringsposer sammen med designer Mariam Ben Amar. Og der er mulighed for at lave sin egen uro af metal og andre materialer med kunster Sebastian Hennings.

Blokart startede som en idé om at bruge de nedlagte institutionslokaler i Blokland, som alligevel stod tomme og ventede på, at en større fysisk renovering går i gang. Kreative mennesker flyttede ind og bruger i dag lokalerne til en fordelagtig husleje, imod at de giver noget tilbage til boligområdet. I 2016 har Blokart etableret sig, iværksætterne har fundet sig til rette, og der har indtil videre været en bred vifte af kompetencer til stede - lige fra it-eksperten og grafikeren til fotografer, billedkunstnere og designerne.

Der er stadig mulighed for at blive en del af iværksætterfællesskabet. Man kan kontakte Mai Green Petersen fra Albertslund Boligsociale Center på mgp@bo-vest.dk for mere information.