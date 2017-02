Oplev børnenes tv-favoritter

Efter Greves borgmester havde åbnet udstillingen gik både børn og voksne på opdagelse i de mange TV-minder. Her kom der både glædesudbrud for det yngre og det lidt ældre publikum, som alle kunne finde en figur, et TV-klip eller en ting, som satte erindringerne i gang.

»Jamen, er det de rigtige Anna og Lotte-dukker«? Spørger en begejstret teenager sin mor, mens et lidt yngre medlem af familien har taget plads i Hr. Skægs luftballon klar til at blive fotograferet. Og ja, det er de rigtige dukker, som man kan se på Greve Museum. Og det er den helt originale Lillebror fra »Ingrid og Lillebror«, som sidder så fint i den ene ende af udstillingen og spiller på det lille klaver, mens Cirkelinefilmen kører i nærheden og dukker fra de mange 1000 timers børne-TV er sat op i en stor montre midt i ét af rummene.

I udstillingen, som er produceret af Danmarks Radio, er der noget at opleve for alle generationer, så det er oplagt at tage hele familien med og få et gensyn med alle de mange kendte og elskede børne-TV-programmer. Udstillingen er lavet sådan, at børn må lege, røre og selv gå på opdagelse, mens de voksne kan dykke ned i både deres egen og deres børn eller børnebørns bedste TV-minder.