Se billedserie Børnene er begejstrede for, at bevægelse og frisk luft er blevet en del af undervisningen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Opfundet på Vestegnen: Løb ud og find et ord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfundet på Vestegnen: Løb ud og find et ord

Vestegnen - 16. februar 2017 kl. 06:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Før sad vi næsten hele dagen på vores numser. Nu kommer vi ud sådan omkring tre gange om dagen. Det er meget sjovere.«

Xenia og Daniel, begge ni år, går i 3. klasse på Herstedøster Skole i Albertslund, og de er siden nytår blevet vant til, at der i løbet af skoledagen er undervisning og opgaver, som indebærer bevægelse og frisk luft.

»Tag jeres jakker på og gå uden for. Her skal I finde mindst fem navneord, som skal indgå i jeres historie. Tag jeres iPad eller et stykke papir med. I har ti minutter,« lyder det fra Jonas Andersen, der er pædagog på Herstedøster Skole. Det er ham, som sammen med kollegaen Dannie Markussen har udviklet leg og aktiviteter i den nye app - i samarbejde med en it-udvikler til alt det tekniske.

Ungerne drøner ud af døren til klasseværelset og ned på legepladsen. Her bliver masser af ord noteret ned, og børnene samarbejder om at finde nye ord og stave dem rigtigt.

Sten, cykel, skraldespand, lygtepæl, reb, træ, mur, legeplads. Der bliver hurtigt noteret ned.

Flugter med læringsmål Efter en god gang løb og frisk luft, er eleverne tilbage på deres numser i klasseværelset.

I øjeblikket bliver klassen undervist i, hvordan man skriver postkort eller e-mails. Og nu skal eleverne skrive et postkort på iPad'en, hvor de ord, som de netop har fundet, skal indgå.

Situationen er et rigtig godt eksempel på, hvad den nye app - der har navnet »Leg og læring« - kan. Det er ikke en app, der er beregnet til børnene og deres forældre. Det er et stykke værktøj til lærere og pædagoger, som gør det langt nemmere at få bevægelse ind i undervisningen. Alle de mere end ét hundrede lege og aktiviteter i appen flugter med de læringsmål, som findes på de enkelte klassetrin, og hver leg og aktivitet på appen har en kort »opskrift«.

»Det har været vigtigt for os at gøre appen så enkel som muligt at bruge. Det har været vores fornemmelse, at usikkerhed og manglende tid til forberedelse har været en barriere for at få mere bevægelse ind i undervisningen. De lege og aktiviteter, som appen indeholder, opfylder undervisningsministeriets trinmål, og samtidig kræver de ikke den store forberedelsestid. Det er simpelt at gå til for lærere og pædagoger, også fordi appen er lige ved hånden på tablet eller smartphone,« forklarer Jonas Andersen.

Foreløbig indeholder appen lege og aktiviteter til indskolingen. Det er dog planen også at udvikle indhold til mellemtrin og udskoling.

Børnene: Det er fedt For de to 3.klasses elever Xenia og Daniel er undervisningen blevet meget sjovere. De bliver absolut ikke trætte af at skulle bevæge sig i løbet af skoledagen - tvært imod får de mere energi gennem bevægelse og frisk luft.

De to niårige har hver sin favorit-aktivitet.

For Xenia er det »Krig med tal« - ofte i en opstilling, hvor det er pigerne mod drengene. I denne version skal der dog løses regnestykker, inden »krigen« kan afgøres.

Daniel synes bedst om »Faglig rundbold«. Her skal der, som i normal rundbold, også slås til bolden, men ungerne må først løbe, når de har løst et regnestykke eller har bøjet et ord.

»Det er altså ret fedt,« lyder det fra Xenia og Daniel.

Made in Albertslund Appen er blevet til i et samarbejde mellem Jonas Andersen og Dannie Markussen, Albertslund Kommune og Herstedøster Skole.

De to pædagoger bag appen har selv testet alle lege og aktiviteter i appen, som også indeholder såkaldte »brain breaks«. Det er små, enkle aktiviteter, hvor børnene lige kan strække krop og ben, og få et break, inden de igen skal sidde stille og koncentrere sig.

»Vi er begge født og opvokset i Albertslund og er derfor utrolig stolte og glade for, at Albertslund Kommune har hjulpet os med at skabe en app, der forhåbentlig vil få mere bevægelse og leg ind i undervisningen i den danske folkeskole,« siger Jonas Andersen, der håber at appen vil være til gavn for elever over hele landet.

Idéen er, at kommuner, skoler og skolefritidsordninger køber licenser til appen. Der har allerede været stor interesse for appen, fordi bevægelse er et væsentligt element i skolereformen.

Står det til Jonas Andersen og Dannie Markussen vil appen blive udbredt både herhjemme og i udlandet.

»Jeg ser et kæmpe potentiale i at få den langt ud. Først til alle kommunerne i Danmark, derefter til Europa og måske endda USA. Det er noget alle lande kan forholde sig til med leg og læring og differentieret undervisning,« siger Jonas Andersen.