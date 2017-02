Foto: Tubas Løkkegaard

Opdager mere socialt bedrageri

Vestegnen - 02. februar 2017 kl. 06:43

Der blev sidste år afsløret socialt bedrageri for cirka 3,7 millioner kroner i Vallensbæk Kommune. Og det er omkring en million kroner mere end året før.

»Vores holdning er, at borgerne skal have de ydelser, de har ret til - hverken mere eller mindre. Derfor accepterer vi ikke socialt bedrageri,« siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Kommunens kontrolteam fortsætter dermed ufortrødent arbejdet med at opklare sager, hvor borgere får ydelser, de ikke er berettiget til. Det kan for eksempel være en borger i et parforhold, der erklærer sig enlig for at få flere offentlige ydelser, eller det kan være en borger, der får kontanthjælp samtidig med at vedkommende i realiteten arbejder.

I alt har kommunens kontrolteam i 2016 opdaget socialt bedrageri for cirka 3,7 millioner kroner, hvoraf de cirka 2,7 millioner kroner direkte vedrører Vallensbæk Kommune, da der er statsrefusion på nogle af udgifterne. Det er rundt regnet en million kroner mere, end der blev fundet året før.

Tallene for Vallensbæk er mere end fire gange større end landsgennemsnittet, målt i forhold til indbyggertal, og det kunne få nogle til at tro, at Vallensbæk-borgerne snyder mere end andre. Det mener borgmesteren dog ikke.

»Jeg ser det som et udtryk for, at vores kontrolmedarbejdere er dygtige og effektive,« siger borgmester Henrik Rasmussen.

Vallensbæk Kommune deltager også i et samarbejde med blandt andre Udbetaling Danmark om at opspore sager på området, og dette supplerer kommunens egne metoder til at opdage socialt bedrageri.