Se billedserie Store Cykeldag giver mulighed for at se sit lokalområde fra cykelhøjde på en frisk tur, hvor alle kan være med. Foto: Kenn Thomsen

Op på jernhesten: Kom til cykelfest på Vestegnen

Vestegnen - 09. juni 2017 kl. 11:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store Cykeldag på søndag den 11. juni er en oplagt mulighed for en frisk tur for hele familien, at møde andre fra samme lokalområde, at få kendskab sin egen kommune og få spændende oplevelser.

Der er Store Cykeldag i blandt andet Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Greve.

Hvidovre

I Hvidovre er mødestedet Hvidovre Medborgerhus på Hvidovrevej 280.

Fra kl. 9.30 er der morgenbrød og juice. Kl. 10 byder borgmester Helle Adelborg på formand for Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre, Thomas Otzen velkommen. Turen starter kl. 10.15 og er på cirka 15 kilometer.

På turen kan børn og voksne opleve Kystagerparken med Åmarkshøjen, en guidet tur på Hvidovre Planetsti, den gamle Avedøre Flyveplads, Vestvolden og Quark Naturcenter, hvor Store Cykeldag slutter sammen med deltagerne fra Brøndby.

På Quark Naturcenter er der sommermarked med fåreklipning, filtning, fåre-hyrdning og vafler med nyslynget honning. Her kan man også hilse på »Bakketop Trine«, der er en af de seks glemte kæmper på Vestegnen.

Her er der også mulighed for at spise medbragt madpakke eller til at købe lidt til at spise og drikke.

Borgmestrene i Hvidovre og Brøndby, og formanden for Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre, trækker lod om præmier blandt de deltagere, der har udfyldt og afleveret korrekt svar på dagens cykeltrafik-konkurrence. 1. præmien er et gavekort til cykel fra Cykelhuset Central i Hvidovre.

Brøndby

Store Cykeldag i Brøndby starter kl. 9 på Marinegården, Sognevej 35, hvor der er friskbrygget kaffe, croissanter, rundvisning og livemusik fra kl. 9.00-10.00.

Klokken 10.00 sender borgmester Kent Magelund cyklisterne af sted, og der køres ad stier og veje i Brøndby til seværdigheder og virksomheder i kommunen.

Deltagerne kan blandt andet besøge Stihl, der producerer haveredskaber til private og erhvervsliv, og som flyttede deres danske afdeling til Brøndby i 2016. Stihl byder indenfor, og her vil der være en præsentation af Stihls egen sportsgren »Stihl Timbersport«, som er en sport hvor ekstreme motorsave og klatring kombineres.

Turen går også Brøndbyvester Mølle. hvor møllelauget inviterer indenfor til en kort rundvisning og fortælling om møllens historie, og deltagerne får mulighed for selv at male korn til mel. En pose af det friskmalede souvenir-mel kan købes for en beskeden 20'er, kontant eller med MobilePay.

Der er i år afslutning i Quark Naturcenter i Hvidovre, fælles med Store Cykeldag i Hvidovre.

Ruten er ca. 20 km lang, og man cykler i eget tempo med flere stop undervejs. Turen er meget velegnet for både børn, voksne og ældre.

Ishøj

Udgangspunktet for Store Cykeldag i Ishøj er Ishøj Stationsforplads, hvor der fra kl. 10 er muleposer til de første 50 fremmødte.

Der vil være to ruter, én på cirka fem kilometer for børnefamilier og én på cirka 17 kilometer for de som vil på en længere tur. Begge cykelruter slutter på Bredekærgård, hvor der venter en forfriskning. Turen køres i et tempo så alle kan være med.

Greve

I Greve går starten kl. 10.30 fra Greve Rådhus.

Borgmester Pernille Bechmann sender deltagerne af sted og kører sammen med formand for Greves kultur- og fritidsudvalg Anne Marie Lyduch med på turen. Borgmesteren byder efter turen på en forfriskning på rådhuset, hvor man regner med at være kl. cirka 13.30.

Det er Greve Motions Cykleklub, der sammen med Greve Kommune står for en lokal tur i området, hvor børn og voksne kan se deres egen kommune fra cykelhøjde, samtidig med at man runder seks af Greves kirker - blandt andet med et besøg i Mosede Kirke.

Turen er på cirka 23 kilometer og køres i roligt tempo med små pauser undervejs, ingen ræs, alle kan være med. Det er gratis at deltage - tag venner bekendte og familie med og gerne lidt at drikke, lyder opfordringen.

Vallensbæk

I Vallensbæk mødes børn og voksne kl. 9.30 til duften af kaffe og morgenbrød. Mødestedet er ved Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

Det er også muligt at få et cykeltjek af Vallensbæk Cykelimport, som står også bag præmien i konkurrencen om en ny cykel.

Efter morgenmaden starter cykelturen med borgmester Henrik Rasmussen, som guider rundt på den cirka 15 kilometer lange tur rundt i kommunen.

Turen tages i familievenligt tempo. Deltagerne slutter på naturlegepladsen, hvor der er frisk frugt, sponsoreret af SuperBrugsen Vallensbæk, og lune pølser, som KFUM Spejderne i Vallensbæk griller.

Det er også her man vil finde vinderne i konkurrencen.