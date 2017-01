Ole Stephensen stiller op for de Koncservative

Ole Stephensen stiller op som folketingskandidat for Konservative i Taastrupkredsen, som dækker Høje-Taastrup og Albertslund samt Brøndbykredsen, der dækker Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.

Det er i konservativ optik to attraktive valgkredse, der i aften forventes at opstille Ole Stephensen som deres lokale folketingskandidat.

De to kredse, Taastrup-kredsen og Brøndby-kredsen, er attraktive, fordi Det Konservative Folkeparti tiltrækker utroligt mange vælgere i Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner, når der afholdes lokalvalg.

Taastrup-kredsen dækker Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, mens Brøndby-kredsen dækker Brøndby, Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Taastrup og Brøndby kredsene gik for første gang sammen om den samme kandidat ved folketingsvalget i 2015. Her kørte man fælles valgkamp for Merete Scheelsbeck.

De gode erfaringer med den fælles valgkamp betød, at de to kredse besluttede at gå sammen om at søge efter en ny folketingskandidat, da Merete Scheelsbeck sidste sommer meddelte, at hun ikke ville søge genvalg som folketingskandidat.

Succesfuld kandidatsøgning

Hen over efteråret har der derfor været nedsat et fælles kandidatudvalg, hvor de to lokale konservative borgmestre, Michael Ziegler og Henrik Rasmussen, har deltaget. Michael Ziegler har oplevet forløbet utroligt positivt.

»Vi beskrev en ganske konkret personprofil for den kandidat, som vi ønskede at opstille, og Ole matcher denne profil helt perfekt. Da vi indledte møderne med Ole kunne vi straks konstatere, at vi havde meget sammenfaldende politiske prioriteter. Oles udgangspunkt er en bredt favnende borgerlig/konservativ platform, hvor det sociale aspekt har høj prioritet. Det er jo netop denne afbalancerede politik, der har givet os så stor lokal opbakning,« pointerer Michael Ziegler.

Meldt ind i 2016 Ole Stephensen fejrede Det konservative Folkepartis 100 års fødselsdag i februar 2016 med at melde sig ind i Den Konservative Vælgerforening i Gentofte, da han bor i Vangede. Han er naturligvis helt klar over, at nogle vil undre sig over, at han nu ønsker at stille op for at blive valgt til Folketinget. Han mener dog ikke selv, at beslutningen er så overraskende.

»Nu har jeg i årevis som journalist spurgt bl.a. politikere om svar på mange komplicerede spørgsmål. Jeg glæder mig derfor virkelig til, at jeg nu er den, der kan få mulighed for at komme med bud på, hvordan vi værner om og fortsat udvikler vores dejlige land. På det lokale niveau har kommunerne på Vestegnen jo en række udfordringer, men det er jo også her, at der skabes i tusindvis af nye jobs. Den mangfoldighed, som Vestegnen repræsenterer, tiltaler mig utroligt meget, og det er jo tankevækkende, at det netop er konservative borgmestre, der står i spidsen for de to mest succesfulde kommuner på Vestegnen,« siger Ole Stephensen.

»Når det kommer til mine politiske prioriteringer, så vil jeg bl.a. fokusere på trafikpolitik (herunder den helt nødvendige støjdæmpning af de store trafikkorridorer gennem vore kommuner), på erhvervspolitik og skabelse af nye arbejdspladser samt på fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet, så de kommer godt i gang med livet,« siger Ole Stephensen.

Opstillingsmødet finder sted i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup fra kl. 19 i aften. Når dette møde er afsluttet (omkring kl. 20), kører Ole Stephensen til Korsagergård i Vallensbæk, hvor opstillingsmødet i Brøndby-kredsen finder sted fra kl. 20.30.

Om Ole Stephensen Ole Stephensen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus, og han har siden starten af 1980’erne arbejdet med såvel debatskabende som underholdende TV-programmer.

I sidste halvdel af 80’erne blev han kendt for underholdende spillefilm, i 1990’erne var han i flere år studievært på ’Eleva2ren’, og fra 2000 til 2008 var han redaktør og vært på Go’ Morgen Danmark.

I dag arbejder han som selvstændig ’alt-mulig-mand’, som han selv udtrykker det. Det spænder fra store tv-shows om dansk populærmusik på den private public service tv-kanal dk4, over seriøse debat- og undervisningsprogrammer om EU-forhold, til driften af Hundeshoppen.dk, som han driver sammen med sin hustru, Julie.