Brøndby Stadion er landets næststørste. Det giver trafikale udfordringer i forbindelse med de store kampe - og en undersøgelse viser, at hele 26 procent fravælger at gå til fodbold i Brøndby fordi transportforholdene er for dårlige.

Send til din ven. X Artiklen: Ønske: Bedre adgang til Brøndby Stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønske: Bedre adgang til Brøndby Stadion

Vestegnen - 06. september 2016 kl. 16:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og formanden for Folketingets erhvervsudvalg, Morten Bødskov (S) kan lide at se fodbold på Brøndby Stadion. Andre fravælger dog oplevelsen, fordi det er for besværligt at komme til og fra.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen stammer fra Vejle, så hjerteklubben har samme navn. Når det handler om fodbold i hovedstadsområdet, så er han dog Brøndby-fan.

Ministeren var ikke ked af, at mødet om Sportsbyen Brøndby foregik netop på Brøndby Stadion, og at han bagefter kunne se Brøndby-FCK kampen sammen med Morten Bødskov, der er glødende Brøndby-fan. Klubbens folk sørgede i øvrigt for en Brøndby-trøje i ministerstørrelse...

Erhvervs- og vækstministeren kunne også opleve de trafikale udfordringer, der er i forbindelse med en stor kamp på Brøndby Stadion. Troels Lund Poulsen anerkendte problemstillingen, men kunne ikke love hverken en ny S-togs station eller en ny motorvejsrampe. Han understregede dog, at det er vigtigt at tænke infrastruktur ind, når det handler om regionale udviklingscentre med oplevelser.

For besværligt Det kan nemlig ikke lykkes, hvis det er for besværligt for publikum at komme til og fra. Hvis Sportsbyen Brøndby skal udvikle sig for alvor og medvirke til vækst og arbejdspladser, så er det nødvendigt, at adgangsforholdene forbedres - både via kollektiv trafik og biltrafik.

En undersøgelse fra sidste år viser, at hele 26 procent fravælger fodboldkampe i Brøndby, fordi transportforholdene er for besværlige.

Det vil både kommunen og klubben gerne have gjort noget ved.

Lige nu er der tre ønsker.

Det ene er en ny S-togs station, placeret midt mellem Glostrup og Brøndbyøster, der kan betjene både Brøndby Stadion-området og det kommende erhvervsområde Priorparken. Den ville ligge lidt tættere på Sportsbyen Brøndby i forhold til de nuværende stationer, og vil derfor gøre det mere attraktivt at tage kollektiv trafik til og fra. Det er skønnet, at en ny S-togs station vil koste i omegnen af 60 millioner kroner, og dertil kommer udgifter til forplads, vej- og stiadgang.

Det andet ønske er en direkte tilslutning til Motorring 3 - med ramper i den vestlige side af Motorring 3 ud for Priorparken. De nye ramper vil formentlig koste i omegnen af 40-50 millioner kroner.

Det tredje ønske er flere p-pladser, placeret så det letter trafikken på vej væk.

Afventer analyse I forbindelse med den nye planlov er der indføjet en aftaletekst, der netop handler om blandt andet Sportsbyen Brøndby. Aftaleteksten lyder: »Oplevelsesøkonomien, herunder store sportsbegivenheder, er et væksterhverv, der kan tiltrække mange turister og skabe job. Aftaleparterne er enige om, at iværksætte en undersøgelse af behovet for bedre adgangsforhold til oplevelses-økonomiske byudviklingsområder.«

Nu skal der kigges nærmere på dette punkt.

»Når vi har analysen, så bliver det et spørgsmål om politisk og økonomisk prioritering. Sat meget på spidsen handler det om man vil bruge flere penge på margueritruter i Jylland eller på at give Vestegnen et løft. I virkeligheden handler det jo om relativ beskedne investeringer, der kan gøre forholdene bedre, og dermed medvirke til at indfri det potentiale Sportsbyen Brøndby har,« understreger Morten Bødskov.

Samtidig vil det kunne mindske de trafikale problemer, som opstår i både Brøndby, Glostrup og Hvidovre, fx når Brøndby Stadion »tømmes« efter en kamp med mange tilskuere, som det var tilfældet forrige søndag.