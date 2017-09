OB's ti mand fighter sig til uafgjort mod Brøndby

Resultatet betyder, at OB kravler en enkelt plads frem i tabellen, så klubben nu er på syvendepladsen med ti point. Brøndby er placeret som nummer tre med 14 point.

Kampen var præget af udvisningen, som faldt efter ti minutter. Brøndby sad tungt på begivenhederne, men formåede ikke få fuldt udbytte af det store overtag.

OB stod meget langt tilbage på banen og forsvarede sig bravt i mere end 80 minutter, og det var altså nok til det ene point.

OB kom bedst i gang og lagde Brøndby under pres. Det bar frugt efter syv minutter, da Izunna Uzochukwu sendte bolden i mål med en flad afslutning fra distancen.

Tre minutter efter blev nigerianeren tildelt et direkte rødt kort for at hægte Teemu Pukki, og dermed skulle OB knokle ekstra hårdt for at holde Brøndby fra fadet.

Det lykkedes dog ganske godt. Brøndby pressede hårdt, men skabte ikke andet end halve chancer i resten af første halvleg.

Det hårde pres blev intensiveret efter pausen, og efter 58 minutter fik Brøndby hul på bylden.

Jan Kliment fik bolden i feltet og hamrede den resolut i kassen til 1-1 med venstrefoden.

Brøndby pressede hårdere og hårdere på, og især Jan Kliment havde flere chancer efter sin scoring.

OB'erne arbejdede dog stenhårdt defensivt og formåede at holde Brøndby fra yderligere scoringer.