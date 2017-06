Se billedserie Sådan så det ud til indvielsen af »Hanen«. Foto: Kirsten Schneider

Send til din ven. X Artiklen: Nyt vartegn og samlingspunkt er indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt vartegn og samlingspunkt er indviet

Vestegnen - 21. juni 2017 kl. 15:27 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke langt fra, at noget bliver besluttet til, at det sker. Det må eleverne fra 6. klasse på Herstedvester Skole i Albertslund sande, efter at deres forslag til noget, der kan skabe »Fællesskab i byen«, blev vedtaget ved elevbyrådsdagen i februar på rådhuset i Albertslund.

Læs også: Elever har lært politik fra teori til praksis

Dengang stemte elever fra alle kommunens 6. klasser om syv forslag, som klasserne havde fremlagt.

Det vindende forslag »Hanen« er netop blevet indviet i Blokland med tale af viceborgmester Mehmet Kücükakin (SF), mens eleverne fra Herstedvester Skole hjalp til ved afsløringen.

»Hanen« er lavet efter elevernes ønsker og det forslag, de fremlagde på elevbyrådsdagen.

Her skulle eleverne fremlægge forslag til, hvordan de ville skabe noget - synligt i bybilledet - der signalerer fællesskab, og her var forslaget om et aktivt mødested med en blå hane som centrum. »»Hanen« skal være en form for legeplads, der skal ligge tæt ved togbanen og stationen, og som hele familien skal kunne bruge,« lød det i forslaget.

Bag udførelsen af »Hanen« står blandt andet HK Design og Produktion JP, Bloklands bestyrelse, BO-Vest og Materialegården i kommunen, som alle har hjulpet med at realisere elevernes forslag.

Elevbyrådsdagen var et del af et demokratiprojekt for 6. klasserne i Albertslund Kommune, og eleverne og alle andre kan nu se, at deres beslutning er ført ud i livet.

relaterede artikler