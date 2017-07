Foto: Bjørn Armbjørn

Nyt tilbud vil hjælpe flygtninge ind i foreningsliv

Vestegnen - 10. juli 2017 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For flygtninge betyder et medlemskab af den lokale håndboldklub eller en anden forening muligheden for at møde etniske danskere og opbygge et socialt netværk. Men mange flygtninge ved ikke, hvordan de bliver en del af fællesskaberne. »Fritidsliv til alle« er et nyt projekt i Greve, der med støtte fra TrygFonden vil hjælpe flygtningene ind i foreningerne.

Helt konkret har TrygFondens Regionale Råd i Region Sjælland doneret 652.144 kroner til projektet som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte og sårbare grupper og give alle en plads i et positivt fællesskab.

Flygtninge i Greve kan nu se frem til et tilbud om en frivillig guide, der vil hjælpe dem med at komme i gang med foreningslivet. Der er hjælp til alt fra at afklare, hvilken aktivitet det skal være, til at tage med i foreningen den første gang og følge op på, hvordan det går i den første tid. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Greve, Greve Kommune, Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) og Venligboerne, der ser et behov for at hjælpe flygtningene, der kan føle sig ensomme og derfor gerne vil i kontakt med danskerne.

»Sociale fællesskaber har en positiv effekt på trivslen, men der kan være både sproglige, kulturelle og sociale barrierer, som bremser flygtningenes deltagelse i foreningslivet. Ofte kender de heller ikke tilbuddene eller ved, hvor de skal henvende sig for at komme med. Vi er derfor rigtig glade for TrygFondens donation, der gør det muligt for os at hjælpe flygtningene ind i foreningslivet, hvor de vil kunne møde etniske danskere og lære dem at kende. Forhåbentligt vil indsatsen gøre en stor forskel for deres trivsel og livskvalitet,« siger Hugo Tietze, centerleder for Frivilligcenter Greve.

I Greve Kommune er der allerede tilbud om gratis prøveperiode og nedsat kontingent, der skal gøre det lettere for flygtningene at få foden inden for i de forskellige foreninger.

Projekt »Fritidsliv til alle« kører foreløbigt frem til udgangen af 2018.