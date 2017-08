Albertslund Kommune har indgået en historisk partnerskabsaftale med de tre største almene boligselskaber i byen.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt partnerskab: En tæt boligdialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt partnerskab: En tæt boligdialog

Vestegnen - 23. august 2017 kl. 16:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslund Kommune har netop indgået en historisk partnerskabsaftale med de tre største almene boligselskaber i byen om et fælles strategisk boligsamarbejde for Albertslund.

Formand Vinie Hansen, VA, formand Kirsten Mogensen, AB, næstformand Stig Schønveller, AKB-Albertslund, og borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, underskrev forleden aftalen, der indleder et partnerskab med løfte om halvårlige dialogmøder, der kaldes Visionsforum.

Baggrunden for partnerskabsaftalen er den gode dialog, der har været mellem de almene boligorganisationer og kommunen i forbindelse med renoveringer og boligsocialt arbejde i boligområderne gennem de sidste mange år. Det, som parterne drøfter i de sammenhænge, har også bredere almen interesse i byen. Derfor opstod ideen om at lave en partnerskabsaftale, der på sigt kan inddrage alle boligaktører i dialogen om byens udvikling.

»Formålet med partnerskabet er at etablere et samarbejde mellem kommunen og alle boligaktørerne i byen, så der kan udvikles fælles strategiske målsætninger. Parterne kan både debattere den fysiske udvikling og det sociale liv i Albertslund som helhed og i de enkelte bydele. Via partnerskabet skaber vi rammerne for en bred dialog med borgerne om byens udvikling. Det synes jeg peger positivt fremad,« siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

Partnerskabsaftalen er foreløbig indgået med de almene boligselskaber, som aftalen er udviklet sammen med. Ideen er udsprunget af boligrepræsentanternes ønske om også at inddrage de andre ejerformer i dialogen på tværs i byen. Grundejerforeninger og andelsboligforeninger er inviteret med til at få indflydelse på den endelige aftale og tilslutte sig partnerskabet.

Det første møde i partnerskabets regi, det første Visionsforum, havde tema om udviklingen i Albertslund Midtby. Alle potentielle deltagere i partnerskabet var inviteret og der deltog ca. 20 repræsentanter for de forskellige ejerformer på boligområdet. Der er stor interesse for at indgå i dialogen om, hvad der sker i Albertslund.

Formand for VA, Vinie Hansen, sagde på mødet:

»Vi i de almene boliger er vant til at samarbejde mellem forskellige afdelinger, som tilhører forskellige boligselskaber. Det giver god mening at samarbejde, og det giver også god mening at samarbejde mellem ejerformer. Vi har måske forskellige prioriteter, men meningsudveksling og kendskab til hinanden giver et godt grundlag for udviklingen i byen.«