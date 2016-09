Nyt par i spidsen for vandrerhjem

Anette Greve og Kim Jacobsens vision er at forsætte vandrerhjemmets gode udvikling. Personalet, som kender forretningen så godt, vil fortsat være at finde på deres pladser.

»Vi glæder os meget til at tage hul på et nyt og spændende kapitel. Vi overtager et sted, som har været i gode hænder de seneste ti år. Danhostel Ishøj Strand har nogle klare styrkepositioner. Dem vil vi arbejde videre med i samarbejde med personalet. Vores grundværdier er nærvær, tryghed og nysgerrighed. Vores væsentligste fokus er at skabe unikke gæsteoplevelser, drive en sund og spændende arbejdsplads og ikke mindst være med til at sætte Ishøj på turisme- og oplevelses landkortet,« siger de nye forpagtere, der har indgået forpagter-aftale per 1. januar 2017 med Ishøj Kommune, som ejer bygningerne.