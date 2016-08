Nyt navn til stor antenneforening

Medlemmerne strømmer til Antenneforeningen Brøndby, der nærmer sig 14.000 husstande på Vestegnen. De senere års store medlemsfremgang har betydet, at foreningen i dag har mange medlemmer, der ikke bor i Brøndby. Derfor har bestyrelsen valgt at ændre foreningens navn til Antenneforeningen af 1986, og det er nu godkendt af repræsentantskabet.

»Vi er i dag til stede i Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk og andre kommuner vil inden længe også være at finde i det område, vi dækker. Derfor er det naturligt at se bort fra den geografiske måde at betegne os selv på,« siger formanden Allan Rasmussen.

Det nye navn har været diskuteret længe i bestyrelsen, der mente, at ordet forening var vigtigt at bevare. Der ligger nemlig rigtig meget identitet i det ord.

»Det 'nye' logo ligner jo sig selv, og det samme gør den måde, vi skriver navnet. På den måde håber vi også at skabe mest mulig genkendelse hos vores medlemmer, så de ikke bliver forvirret over at få henvendelser fra Antenneforeningen af 1986. Digitale løsninger med fremsyn er vores måde at sige, at i Antenneforeningen af 1986 får du de bedste løsninger inden for tv, internet, telefoni og mobiltelefoni, og du får det til en god pris, » fortæller Allan Rasmussen.