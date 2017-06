Nyt liv i landsbyens gadekær

Efter en grundig renovering er gadekæret i Ishøj Landsby igen klar til at blive centrum for hyggeligt samvær.

Fornyelsen af gadekæret er sket i samarbejde med borgerne i Ishøj Landsby og tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard. Samarbejdet har sikret, at gadekærets særegne betydning for området er blevet bevaret, samtidig med at gadekæret har fået nyt liv.

Gadekæret og de to bassiner holder regnvandet tilbage i overfladen under skybrud og leder derefter vandet videre ned i regnvandssystemet.

At vandet ledes i vandrender og ikke i rør under vejen er for at synliggøre vandets vej. På den måde kan borgere i området følge med i, hvordan vandet gradvist udnytter bassinerne og gadekæret. De to bassiner står som tørre forsænkninger, der kan anvendes til ophold, når det ikke har regnet.