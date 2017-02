Se billedserie Vestegnens Politi er glade for borgere, som ringer, når de ser noget mistænkeligt. Foto: THOMAS OLSEN

Nye tal: Her var der indbrud på Vestegnen

Vestegnen - 10. februar 2017 kl. 09:12 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Albertslund faldt antallet af indbrud i privat beboelse med hele 38 procent - fra 159 i 2015 til 98 indbrud i 2016. Og i Brøndby var der en stigning på 34 procent i antallet af indbrud fra 2015 til 2016.

Det viser de nyeste tal fra Vestegnens Politi.

Man skal dog ikke lægge ubetinget vægt på tallene fra enkelte år. Der kan være store udsving fra år til år i den enkelte kommune. Det er Brøndby et godt eksempel på: Fra 2014 til 2015 faldt antallet af indbrud således med 14 procent, efter en årrække med konstant fald i antal indbrud - og nu er der så en stigning.

Ser man på antallet af indbrud i de seneste fem år i de enkelte kommuner, får man et bedre billede af, hvor slemt det har været i 2016. Fx ligger indbrudstallet i Brøndby ikke så langt fra gennemsnittet set over de seneste fem år.

Det er også tydeligt, at kommuner som Albertslund og Vallensbæk oplever en betydelig reduktion i antallet af indbrud.

Ser man på de otte Vestegns-kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område, så blev der i 2012 anmeldt 2.803 indbrud i privat beboelse. I 2016 var tallet på 1.958 indbrud - en nedgang på cirka 30 procent.

Udenlandske tyvebander En forklaring på udsvingene i antallet af indbrud kan være en ændring i, hvem der står bag.

»Tidligere blev denne type kriminalitet først og fremmest begået af personer fra nærområdet, og det havde betydning i både forebyggelse og efterforskning. I dag er det meget ofte udenlandske tyvebander, der står bag indbrud. De er meget mobile, og kan stå bag mange indbrud i bestemte områder - hvorefter de forsvinder. Nogle gange lykkes det os at få anholdt dem, andre gange når de at flygte,« forklarer vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, der leder Lokalpoliti Øst i Vestegnens Politi.

»Det er en forklaring på, at der kan være tale om udsving fra år til år - men for borgerne er ét indbrud naturligvis et indbrud for meget. Derfor gør vi også meget for at opklare indbrud og forebygge, at de sker,« tilføjer Charlotte Skovby.

Hun oplyser, at opklaringsprocenten faktisk er stigende. Blandt indsatserne hos Vestegnens Politi er en indbrudspatrulje, der først og fremmest er fokuseret på at tale med borgere, som har haft indbrud, og sikre spor, og som ofte kommer lynhurtigt frem efter indbrud eller indbrudsforsøg er opdaget. Det har i flere tilfælde betydet, at politiet har kunne anholde gerningsmænd på fersk gerning.

»Vi er meget glade for, at borgerne ringer til os, hvis de oplever noget mistænkeligt i deres nærområde. Og hellere gøre det en gang for meget, end en gang for lidt,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Hun peger også på nabohjælpsordningen som et godt middel til at forebygge indbrud.

Få begår mange indbrud I Høje-Taastrup er antallet af indbrud steget med 11 procent fra 2015 til 2016. Tallet for 2016 ligger dog et stykke under gennemsnittet for de seneste fem år.

»Vi har i 2016 haft en større tilstedeværelse af udenlandske kriminelle, og det smitter af på tallene. Desuden oplever vi flere »serie-indbrud«, hvor relativ få personer begår rigtig mange indbrud. Det er med til at påvirke tallene,« siger vicepolitiinspektør Bjarne Nisted, der leder Lokalpoliti Vest i Vestegnens Politi.

Det kan direkte ses på tallene, når det lykkes at få anholdt og fængslet de aktive indbrudstyve.

»På den baggrund forventer jeg, at man i Høje-Taastrup vil se en positiv udvikling i løbet af 2017,« siger Bjarne Nisted.

Indbrud på Vestegnen Tallene her fortæller, kommune for kommune, om antallet af indbrud i 2016, om stigningen fra 2015 til 2016 - og om det gennemsnitlige antal indbrud per år set over fem-års perioden fra 2012 til 2016.

Kommune: 2016 | + / - | Gns.

Brøndby: 312 | + 34 % | 300

Glostrup: 180 | - 15 % | 186

Albertslund: 98 | - 38 % | 238

Hvidovre: 447 | + 9 % | 449

Høje-Taastrup: 354 | + 11 % | 419

Rødovre: 321 | - 16 % | 368

Ishøj: 130 | + 2 % | 166

Vallensbæk: 116 | - 17 % | 172

