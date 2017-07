Nye klip i kørekortet: Kører stadig for stærkt

Resultatet af torsdagens målinger blev, at 45 bilister blev blitzet. Og det var ikke kun fordi de kørte en lille smule for hurtigt. I alt 28 ud af de 45 bilister kørte så hurtigt, at de nu får et klip i kørekortet eller en betinget frakendelse af kørekortet. Tallet er fordelt på 13 klip og 15 betingede frakendelser.

Vestegnens Politi har været massivt tilstede med fartkontrol på Vallensbækvej. Det var vejarbejderne selv, der kontaktede politiet, fordi de var utrygge over, at mange kørte med stor hastighed tæt forbi arbejdsstedet. Fartmålingerne har dokumenteret, at rigtige mange har kørt for hurtigt. Den massive indsats af fotovognene og en markant omtale i medierne har betydet, at antallet af fartsyndere er for nedadgående.