Beredskabet kæmpede en brav kamp for at holde huse ved kysten tørre ved sidste stormflod i januar.

Nye investeringer skal sikre mod stormflod

Vestegnen - 17. juni 2017 kl. 07:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Kommune vil i de kommende år etablere anlæg, der har til formål at beskytte borgerne mod stormflod.

Den globale opvarmning får havvandet til at stige, og det vil i fremtiden medføre voldsommere og hyppigere stormflodshændelser. Derfor vil Greve Kommune i budget 2018-2020 finde midler til at igangsætte en række tiltag, som skal forhindre byen i at blive oversvømmet.

Kommunen vil blandt andet anlægge et såkaldt skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej og et mindre dige nord for Mosede Havn. Samtidig skal det eksisterende dige i Hundige forlænges til Solstien, så det kan beskytte mod en stormflod på op til 2,6 meter i højden. Til gengæld er alle undersøgelser om etablering af fremskudt dige til sikring af hele kyststrækningen skrinlagt.

»Oversvømmelser medfører store omkostninger for os alle sammen. Vi arbejder derfor løbende på at sikre byen, og jeg håber, at de nye tiltag kan hjælpe os væsentligt mod fremtidige hændelser,« siger borgmester Pernille Beckmann.

Udover de nævnte tiltag vil Greve Kommune sætte en undersøgelse i gang som skal belyse, hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes. Desuden vil kommunen arbejde på en løsning for hævning af lavtliggende områder af Strandvejen, så den kan bruges som barriere mod stormflod.

Greve Kommune forventer, at arbejdet løber fra 2018 til 2020.