Ny turistbog om Ishøj på gaden

24. maj 2017

Med nærheden til København og de mange overnatningsmuligheder på campingpladser, hotel og vandrehjem kommer der mange turister til Ishøj.

I 2016 var der knap 74.000 overnattende gæster i Ishøj. De fleste var danske turister, godt fulgt efter af tyske, svenske og hollandske turister. Derudover kommer der også mange endagsturister forbi Ishøj, hvor ARKEN Museum for Moderne Kunst besøges af flere 100.000 årligt.

Den nye turistbog »Visit Ishøj - part of Greater CoPenhagen« har fotos fra hele Ishøj og hjælper turister til at opleve Ishøj på en ny måde, hvor det ikke blot er de store kendte steder som Ishøj Strandpark og ARKEN, der står på menuen.

Med bogen ønsker Ishøj Kommunes turistbureau nemlig at udbrede kendskabet til Ishøjs mange smukke steder og mindre seværdigheder.

»Vi vil gerne give vores turister et detaljeret billede af alle de herligheder, der er at opleve netop her - også de mindre seværdigheder. Vores bog er en guide til autentiske oplevelser i Ishøj og en oplagt souvenir, når turen er slut. En god måde at mindes ferien på,« forklarer Laura Bøndergaard fra Ishøj Kommunes turistbureau og projektkoordinator bag udgivelsen.

Bredekærgård, Ishøj Dyrepark, Thorsbro Vandværk, Vejleå Kirke og boligkvarterne er derfor nogle af de mange oplevelser, der er beskrevet samtidig med, at der også er krydret med en fortælling om Ishøjs udvikling, historie og demografi, så læseren får en god forståelse for baggrund og mangfoldighed. Bogen er ikke et opslagsværk, men i langt højere grad en stemningsbog.

Udover turister er bogen også målrettet alle andre, der gerne vil vise de mange smukke steder frem i Ishøj.

»Vi håber, at vores nye lille bog også tiltaler lokale Ishøj borgere, der gerne vil fortælle den gode historie om Ishøj, og måske har brug for at give udenlandske venner en forståelse af, hvad det er for et sted, de bor«, afslutter Laura Bøndergaard, der glæder sig til at den nye bog bliver brugt.