Ny rekord på Cirkusmuseet

Museets ferietilbud blev taget godt imod. Hvad end det var muligheden for selv at lege artist og lade sig udfordre af cirkusdisciplinerne med museets artist eller gå på opdagelse i museets udstilling.

Museets daglige leder Mikkel Knudsen glæder sig over tallet, men også over en anden ting:

»I ferien havde vi gæster fra 26 forskellige lande og fra 104 forskellige postnumre i Danmark. Samtidig var den gruppe, der var rigest repræsenteret Hvidovre-borgerne. Vi er således glade for, at andre føler, at museet værd at rejse efter, men også at borgerne i Hvidovre bruger museet som et af byens mange gode kulturtilbud,« siger Mikkel Knudsen.