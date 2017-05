Se billedserie Der var rekorddeltagelse i dette års Holmestafetten.

Send til din ven. X Artiklen: Ny rekord: Lokal motionsfest på Avedøre Holme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny rekord: Lokal motionsfest på Avedøre Holme

Vestegnen - 11. maj 2017 kl. 17:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhederne i Hvidovre har virkelig taget Holmestafetten til sig. Løbere fra rigtig mange arbejdspladser i Hvidovre Kommune satte et festligt præg på Avedøre Holme tirsdag aften, og der blev der sat rekord til Holmestafetten, som er Hvidovres helt egen medarbejdermotionsfest.

Mere end 600 personer var ude på den 3,75 kilometer lange rute på Avedøre Holme. I lighed med sidste år var der både plads til løbere og gående, og fælles for dem alle var, at de hyggede sig med deres kolleger.

En af de virksomheder, der i år havde mange medarbejdere på deltagerlisten var medicinalfirmaet Roche. Her er HR-Manager Ayo Lyngkjær fuld af begejstring over for Holmestafetten.

»I Roche har vi fokus på, at vores medarbejdere er sunde og raske, og vi tilbyder træning til dem i hverdagen. Vi har deltaget i DHL-stafetten i mange år, men prøvede Holmestafetten for første gang for et par år siden, og det har virkelig været noget, som har begejstret vores medarbejdere. Vi vil som virksomhed rigtigt gerne støtte op om det nære lokalsamfund, og det er samtidig en anledning til at mødes med andre virksomheder fra Hvidovre,« fortæller Ayo Lyngkjær.

Roche har i år droppet DHL-stafetten til fordel for Holmestafetten og udover vigtigheden af at bakke op om arrangementer i egen baghave, så spiller tidsfaktoren også ind. For ifølge Ayo Lyngkjær er en af Holmestafettens styrker, at det ikke er et helaftensarrangement.

»Vi bruger ikke en hel aften på at være med. Et par timer og så er det veloverstået. Og så fungerer det hele omkring løbet. Logistikken er der fuldstændig styr på, der er fokus på det sociale samvær, og maden er god. Endelig tæller det også op, at man kan gå ruten rundt. Det får nogle flere til at melde sig,« siger Ayo Lyngkjær.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg deltog også i årets udgave af Holmestafetten. Hun er glad for, at virksomhederne bakker så stærkt op om arrangementet.

»Det luner at høre, at en stor virksomhed som Roche prioriterer Holmestafetten højt. Det kan være med til at skabe et endnu stærkere sammenhold blandt vores erhvervsliv i kommunen, når så mange virksomheder er med. Jeg mødte under min tur rundt på Stamholmen mange kendte ansigter fra virksomhederne, og fælles for dem alle var, at de nød at have en hyggelig aften med deres kolleger,« siger Helle Adelborg, som også retter en stor tak til arrangørerne fra Hvidovre Atletik og Motion.

»Alt klappede, som det skulle, og det skyldes ikke mindst Hvidovre Atletik og Motions ihærdighed og rutine i forhold til at afvikle den slags arrangementer,« siger Helle Adelborg.

Holmestafetten afholdes næste år 8. maj.