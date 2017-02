Se billedserie Lavt byggeri i det område, hvor det nuværende Rødovre Stationscenter ligger.

Send til din ven. X Artiklen: Ny port til Rødovre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny port til Rødovre

Vestegnen - 02. februar 2017 kl. 08:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny bydel med plads til op mod 1.000 beboere er på vej ved det udbrændte Rødovre Stationscenter, efter kommunalbestyrelsen i Rødovre har vedtaget ny lokalplan for området.

»Siden stationscentret nedbrændte i 2013 har det ikke været kønt at se på, og vi har presset på for at få udviklet området. Nu er det endelig lykkedes. Kommunalbestyrelsen har givet grønt lys til, at der kan opføres en helt ny bydel, som med tre tårne og en bro hen over Tårnvej bliver en flot indgang til Rødovre,« siger borgmester Erik Nielsen.

I forhold til det oprindelige lokalplanforslag har kommunalbestyrelsen foretaget en række ændringer, som især drejer sig om trafik og parkering.

»Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at man giver sin mening til kende i høringssvar og til borgermøder. Mange borgere har engageret sig, og det skal de have stor tak for. Det er med til at sikre, at vi får det bedst mulige projekt i området. Der har været en del indsigelser og bekymringer om afviklingen af trafikken i området - det er vi meget opmærksomme på, og vi vil følge det tæt,« siger Erik Nielsen.

I lokalplanen kræver Rødovre Kommune, at der bliver anlagt minimum 200 nye parkeringspladser i parkeringskældre under bebyggelsen.

»Vi er forpligtede til at tage hensyn til, at det nye byggeri ligger lige ved siden af en S-togs station, og at man bruger den offentlige transport, men det stod alligevel hurtigt klart, at der var behov for flere parkeringspladser, så alle - og ikke mindst dem, der bor der i forvejen - har god plads til at parkere deres bil,« siger Erik Nielsen.

Den nye bebyggelse, som får navnet Rødovre Port, bliver i to-tre etager, hvor det nuværende stationscenter ligger, og så trapper det langsomt op mod tre tårne på 14, 16 og 19 etager. Den maksimale bebyggelsesprocent er i øvrigt næsten blevet halveret i den nuværende kommuneplan i forhold til, hvad der var muligt i den tidligere.

Bebyggelsen får plads til op til 1.000 beboere fordelt på lejligheder i mange forskellige størrelser. Der bliver offentlig adgang til den øverste etage i det ene tårn.

Det er BYR Gruppen, der er bygherrerådgiver på projektet, og de oplyser, at de håber på at kunne rive det gamle stationscenter ned og gå i gang med byggeriet inden udgangen af 2017.

Forventningen er, at det vil tage tre-fire år at bygge Rødovre Port.