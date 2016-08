Ny melding: Holbækmotorvejen lukker ikke

Problemer med transport af to broelementer i Tyskland betyder, at en strækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre alligevel ikke lukkes i denne weekend. Det bekræfter Vejdirektoratet og Banedanmark over for Søndagsavisen Vestegnen.

Der var tale om, at en stibro langs Hvidovrevej hen over Holbækmotorvejen skulle have været sat op her i weekenden. Broen består af to elementer, som skulle køres til byggepladsen fra Tyskland. En eller anden har lavet en fejl, og har ikke taget hensyn til et vejarbejde i Tyskland, som har betydet, at broelementerne ikke kan komme frem til tiden.