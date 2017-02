Ny kommunaldirektør vil fortsætte positiv udvikling

»Vi har 2000 ansøgere til vores almene boliger, vores ejerboliger bliver solgt hurtigere end noget andet sted i landet, og vi kan næsten ikke følge med efterspørgslen på ledig erhvervsjord fra virksomheder. Samtidig er arbejdsløsheden på vej ned, selvom den stadig er for høj. Alt i alt er Ishøj en meget attraktiv kommune. Byrådet har sat som delmål, at vi skal være 25.000 indbyggere i Ishøj i 2025. Det er en opgave, jeg glæder mig til at tage fat på som kommunaldirektør. Væksten er selvfølgelig ikke målet i sig selv, men den er hele grundlaget for, at byrådet kan fortsætte den positive udvikling af kommunen til glæde for vores borgere,« siger kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen.