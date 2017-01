Se billedserie Mikkel (på billedet til venstre) ville have valgt game design linjen, hvis den havde eksisteret dengang han skulle starte som htx?er på Sydkysten Gymnasium. Her er han sammen med klassekammeraterne Frederikke og Patrick. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny htx-linje: Læring på en legende måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny htx-linje: Læring på en legende måde

Vestegnen - 30. januar 2017 kl. 11:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis game design linjen havde eksisteret, dengang jeg startede, så havde jeg helt sikkert valgt den linje.«

Mikkel går i 2.htx på Sydkysten Gymnasium, og han er slet ikke i tvivl om, at den nye game design linje er et stort plus. Det samme synes klassekammeraterne omkring bordet, Frederikke og Patrick, men de ville nok ikke selv have valgt netop denne linje.

Sydkysten Gymnasium er et af de få gymnasier, der tilbyder game design linjen.

Det er en gymnasieretning for unge, der har interesse for udvikling af spil, apps, virtual reality, interaktive medieoplevelser og sociale medier.

»På denne linje vil vi fange eleverne på deres lyst til spil og it. Det bliver læring på en legende måde,« fortæller rektor Lene Gammelgaard Müller og vicerektor Signe Gjerlufsen fra Sydkysten Gymnasium på Vejlebrovej i Ishøj.

De tilføjer, at målgruppen ikke som sådan er unge gamere. Den nye studieretning er skræddersyet til unge, der er interesseret i at komme ind i »maskinrummet« - altså hvordan spil og apps udvikles, designes og programmeres. Og selv om game design lyder fedt, så er det også krævende - blandt andet skal eleverne have matematik på højt niveau.

Spil i alle fag »På game design linjen vil eleverne få kompetencer, som andre ikke får, blandt andet inden for it design og it programmering,« siger Lene Gammelgaard Müller og Signe Gjerlufsen.

Eleverne får en helt almindelig htx-uddannelse, men med ekstra kompetencer. Og undervisningen vil i høj grad tage udgangspunkt i elevernes interesse for spil. Det kan være elektronisk - men det kan også være brætspil, vendespil eller lignende.

»Man kan bygge mange fag ind i forskellige spil, og på game design linjen kommer spil til at gennemsyre de fleste fag,« siger Lene Gammelgaard Müller og Signe Gjerlufsen.

På Sydkysten Gymnasium vil eleverne på game design linjen - som noget helt enestående - få mulighed for undervisning af eksperter inden for medie- og spilindustrien.

Og det er formentlig også hér, at mange af eleverne vil komme til at arbejde på et tidspunkt.

»Det er nok de færreste, der vil gå direkte ud i job. Til gengæld er game design linjen meget velegnet til en videregående uddannelse inden for spil, it, medier, kommunikation eller andet. Det er kompetencer, som der er stor efterspørgsel på. Blandt andet spilindustrien er i vækst, og vil gerne have unge med kompetencer inden for både programmering og design af spil,« siger Lene Gammelgaard Müller og Signe Gjerlufsen.

På Sydkysten Gymnasium er man rigtig tilfredse med at kunne tilbyde den nye game design linje.

»Vi er glade for at kunne give hele Vestegns-området dette nye tilbud. Vi tror, at det vil tiltrække unge fra både Ishøj og hele området,« tilføjer Lene Gammelgaard Müller og Signe Gjerlufsen

Game design linjen starter på Sydkysten Gymnasium efter sommerferien. Ansøgning sker sammen med de øvrige ungdomsuddannelser senest 1. marts.