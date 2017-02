Birgitte Rav Degenkolv er ny direktør på Hvidovre Hospital.

Send til din ven. X Artiklen: Ny hospitalsdirektør: En stor og spændende opgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny hospitalsdirektør: En stor og spændende opgave

Vestegnen - 28. februar 2017 kl. 15:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver 55-årige Birgitte Rav Degenkolv, der skal være ny direktør på Hvidovre Hospital. Hun har siden midten af januar været konstitueret direktør på hospitalet.

Birgitte Rav Degenkolv er uddannet sygeplejerske og har mere end 20 års erfaring med ledelse i sundhedsvæsnet.

»Det er en stor fornøjelse at kunne afsløre, at det bliver Birgitte Rav Degenkolv, der bliver ny direktør på Hvidovre Hospital. Hun har mange års erfaring fra sundhedsvæsenet på alle niveauer og på en stribe hospitaler, og kender derfor Region Hovedstaden indefra. Og så er hun yderst velrenommeret og kendt i hele regionen som en meget kompetent leder med et stort overblik og en rolig, robust, ordentlig og venlig facon. Jeg er sikker på, at hun er det helt rigtige valg, og jeg glæder mig meget til vores fremtidige samarbejde,« siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Birgitte Rav Degenkolv glæder sig nu til at pakke sine ting rigtigt ud, og indtage hjørnekontoret på Kettegaard Allé permanent. Herefter skal hun på besøg i afdelingerne på Hvidovre Hospital for at lære hospitalet bedre at kende.

»Jeg er rigtig glad og taknemmelig for at kunne sige ja til jobbet som hospitalsdirektør. Det bliver en stor og spændende opgave, som jeg ser frem til at løse sammen med alle de kompetente ledere og medarbejdere, der arbejder her på hospitalet. Jeg tiltræder jo lige midt i en tid, hvor næsten alt handler om sundhedsplatformen, og kræfterne er sat ind på den kæmpestore forandring, sundhedsplatformen medfører. Samtidig har vi taget første spadestik til Nyt Hospital Hvidovre, så Hvidovre Hospital er midt i en markant og meget spændende udvikling lige nu, og den udvikling ser jeg frem til at bidrage til, både på kort og langt sigt,« slutter Birgitte Rav Degenkolv.

Hvidovre Hospitals optageområde omfatter en stor del af Vestegnen. Total set har hospitalet cirka 515.000 borgere i sit optageområde, hvilket gør Hvidovre Hospital til det hospital i landet med det største indtag af akutte patienter.