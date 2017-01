Se billedserie Rektor på Albertslund Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann vurderer, at den nye hf-uddannelse vil være attraktiv for mange unge. Foto: Kenn Thomsen

Ny hf: Praktik og samspil med omverdenen

Vestegnen - 15. januar 2017 kl. 10:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Albertslund Gymnasium tror man, at den nye hf-uddannelse vil give flere elever. Gymnasiet åbner også en hf-sportslinje for unge elitesportsfolk.

»Jeg tror den nye hf-uddannelse vil appellere til mange unge. Dels fordi den kan være en genvej til en række professions-uddannelser - fx sygeplejerske og pædagog - dels fordi den nye hf-uddannelse bliver en kombination af teori og praksis.«

Sådan er meldingen fra Trine Ladekarl Nellemann, der er rektor på Albertslund Gymnasium, som er en del af Next - Uddannelse København. På Albertslund Gymnasium har man i dag cirka 100 hf-elever, og Trine Ladekarl Nellemann forventer, at det tal vil stige efter sommerferien, når den nye hf-uddannelse går i gang.

»Der er i princippet tale om en helt ny uddannelse - en fjerde gymnasial uddannelse ved siden af det almene gymnasium, det tekniske gymnasium og handelsgymnasiet. Den er rettet mod unge, der gerne vil skyde genvej til en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse. Af samme årsag vil den nye hf-uddannelse i høj grad få et samspil med omverdenen - virksomheder og andre uddannelsessteder,« fortæller rektor Trine Ladekarl Nellemann.

Praktikforløb Hun peger blandt andet på det samarbejde, som Albertslund Gymnasium har med Gate 21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, som arbejder for grøn omstilling.

»Uddannelsen indebærer også praktikforløb, der er målrettet elevernes interesser. Det kan fx være på et hospital, i en børneinstitution eller i en bank. Jeg tror, at denne kombination af teori og praksis vil være attraktiv for mange unge,« siger Trine Ladekarl Nellemann. Den nye hf-uddannelse er to-årig - bestående af fire semmestre - og som noget nyt er det fremover muligt at komme på hf-uddannelsen efter 9. klasse. Eleverne skal have opnået et gennemsnit på 4 i deres standpunktskarakterer i 8. 9. og eventuelt 10. klasse for at komme ind på hf-uddannelsen direkte fra grundskolen.

Under den første del af uddannelsen skal eleverne snuse til alle fag. Derefter skal eleverne vælge en fagpakke - alt efter, hvilken uddannelse de vil vælge bagefter. Det kan fx være en fagpakke med sundhed, undervisning/pædagogik, it, erhvervsøkonomi eller teknik.

Hf-uddannelsen er på mange måder ny - men det er dog fortsat sådan, at der er mulighed for at læse ét eller flere fag over en periode, for på den måde at sammenstykke en fuld hf-uddannelse.

Sportslinje i Albertslund I forbindelse med den nye hf-uddannelse går i gang efter sommerferien, vil Albertslund Gymnasium også introducere en hf-linje målrettet elitesportsfolk - ligesom der er særlige gymnasielinjer for elitesportsfolk.

»Der er udtrykt behov for en hf sportslinje for elitesportsudøvere, og derfor opretter vi dette nye tilbud. Her vil elitesportsfolkene få en uddannelse, hvor der er fleksibilitet i forhold til træning, kampe, turneringer og eventuelle landsholdssamlinger. Samtidig vil de få mulighed for at vælge, om de vil tage hf-uddannelsen over to eller tre år som Team Danmark-elever,« forklarer rektor Trine Ladekarl Nellemann.

Albertslund Gymnasium, der ligger på Løvens Kvarter 17, holder introduktionsaften mandag den 16. januar kl. 19.00. Her er der mulighed for at høre mere om den nye hf-uddannelse - og naturligvis også om de øvrige gymnasieuddannelser.