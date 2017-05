Se billedserie Afdelingsleder Lars Schmidt fra Stender Entreprise A/S skal stå for gennemførelsen af projektet i Greve.

Ny fastfood-klynge og tankstation i Greve

Hvis alt går efter planen, får Greve om halvandet års tid tre fastfood-restauranter og en tankstation på Mosede Landevej lige ud til Køge Bugt Motorvejen ved Greve Syd afkørsel 29 - tæt på industriområderne Greve Main og Ventrupparken.

Greve Kommune har i et udbud solgt den ca. 17.500 kvadratmeter store grund til Stender Entreprise, der står bag byggeprojektet lige fra idé til realisering. Projektet vil skabe cirka 105 nye arbejdspladser i kommunen.

Indtil videre har Burger King, Sunset Boulevard og Kentucky Fried Chicken givet tilsagn til Stender om at etablere sig side om side på en fælles grund på Mosede Landevej i Greve sammen med en OK tankstation.

Afdelingsleder Lars Schmidt fra Stender Entreprise A/S skal stå for gennemførelsen af projektet med forventet byggestart til februar eller marts 2018. Først skal der dog vedtages et lokalplanforslag for anvendelse og byggemuligheder på grunden. Dette forslag skal i otte ugers offentlig høring, og først når byrådet har set indkomne høringsvar, kan en endelig lokalplan vedtages af byrådet.

»Vi har fået ideen og taget initiativ til byggeprojektet. Vi har blandt andet stået for myndighedskontakten, talt med naboerne samt tiltrukket investorer og virksomheder til det. Vi har oplevet en stor interesse for projektet, der skal opføres efter et helt moderne koncept for fastfood-restauranter. Vores indtryk er, at der er fuld fart på væksten i Greve. Erhvervsområderne i Greve er attraktive, og ledige grunde er meget efterspurgte. Det har derfor ikke været svært at tiltrække aktører til projektet. For grunden har en god beliggenhed lige ud til motorvejen, og virksomhederne bliver synlige for den forbikørende trafik,« fortæller Lars Schmidt.

»Interessen hænger også sammen med, at Greve Kommune har ry for at være en erhvervsvenlig kommune med en god tilgang til at skabe nye muligheder for vækst i en god dialog og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Greve Kommune har i hele processen været lydhør og serviceminded i samarbejdet omkring projektet,« tilføjer Lars Schmidt.

Greves borgmester Pernille Beckmann hilser det nye byggeprojekt velkommen, da det vil skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunen.

»Jeg er glad for, at en professionel aktør som Stender har taget initiativ til projektet, da det vil fremme beskæftigelsen i Greve og tiltrække nye aktiviteter og handel til Greve. Også fordi vi er i en situation, hvor vi i kommunen er udfordret på plads til nyt erhvervsbyggeri. Vi har ikke særlig mange ledige grunde tilbage. Det er positivt, at det er lykkedes at komme frem til en spændende udnyttelsesplan for grunden på Mosede Landevej,« udtaler Pernille Beckmann.

Greves erhvervs- og turistchef er enig med borgmesteren i, at det nye projekt er spændende og kan blive til et godt aktiv for udviklingen og fremgangen i Greve Kommune.

»Vi har her i erhvervsområdet Greve Main længe sukket efter at få en tankstation i nærheden samt et sted at købe en hurtig frokost. Der er ingen tvivl om, at den her fastfoodklynge ikke kun vil gavne borgere og lokale erhvervsdrivende i området men også fx håndværkere, chauffører, pendlere og turister på farten,« pointerer Tina Charlotte Koeffoed.