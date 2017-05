Ny asfalt: Vær forberedt på kø

De sidste 6 km af den udbyggede Køge Bugt Motorvej mellem Solrød S og Motorvejskryds Køge skal snart have repareret kørebanerne og udstyres med det sidste lag asfalt, så trafikanterne kan få en bedre køreoplevelse. Således kommer også kørekomforten i top på Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning.

Vestegnen - 14. maj 2017

Mandag den 15. maj går et stort asfaltarbejde i gang på Køge Bugt Motorvejen, og det kan for mange betyde ekstra køretid. Allerede fredag var trafikken berørt, og der var lange køer.

Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor, som har stået på siden 2012, er ved at nå sin afslutning. Den sidste store opgave på projektet er reparation af kørebanerne og det sidste lag asfalt. Dette arbejde udføres fra midten af maj og frem til slutningen af august.

»Trafikanterne på Køge Bugt Motorvejen har været hårdt prøvet de seneste år. Asfaltarbejdet er den sidste store udfordring inden vi afleverer det færdige produkt,« siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet, og fortsætter:

»Lige nu er der mellem Solrød S og Køge en ujævn og dårligt afstribet vejbelægning. Efter sommerferien vil vejen fremstå med en jævn belægning og tydelige striber, hvilket vil give en meget bedre køreoplevelse for trafikanterne.«

Inden man kan glæde sig over den bedre belægning, skal vejarbejdet dog først overstås. Derfor må bilisterne på strækningen igen væbne sig med en portion ekstra tålmodighed, da turen gennem vejarbejdet kommer til at tage længere tid.

Hastigheden sættes ned til 80 kilometer i timen, der bliver smallere kørespor og der vil i perioder være færre kørespor.

Robin Højen Madsen understreger, at Vejdirektoratet vil gøre, hvad der er muligt for at gøre vejarbejdet så skånsomt som muligt for trafikanterne.

»Vi vil udføre arbejdet på en ny måde, der minimerer de trafikale gener for bilisterne, men vi kan selvfølgelig ikke gennemføre så stort et vejarbejde uden at genere trafikken,« fortæller Robin Højen Madsen. Asfaltarbejder er meget vejrafhængige og det er derfor de overvejende gennemføres i sommerhalvåret. På Køge Bugt Motorvejen vælger Vejdirektoratet bevidst at lægge arbejdet, så det udføres i hele sommerferien. Der vil være start på asfaltarbejdet den 15. maj, og så fortsætter det til slutningen af august.

»I sommerferien er trafikmønsteret anderledes og der er færre pendlere på vejene. Trafikken er mere jævnt fordelt ud over døgnets timer og der er ikke de samme trafikmængder i myldretidsperioderne om morgenen og eftermiddagen. Dermed vil vores vejarbejde ikke give så store gener,« slutter Robin Højen Madsen.

Som bilist skal man være opmærksom på, at turen mellem Solrød S og Køge vil tage længere tid, fordi hastigheden sættes ned til 80 kilometer i timen, køresporene er smallere og der vil være færre kørespor i perioder.

Rådet er, at man som bilist tager lidt før af sted og væbner sig med lidt ekstra tålmodighed. Har man som bilist mulighed for at køre udenfor myldretiden, er det en endnu bedre løsning fordi man så vil komme endnu hurtigere frem.

