Nu kommer der spor på jernbanen

Banedanmark lægger skinner ud i dagtimerne fra den 4. januar til den 6. januar i Ishøj og Vallensbæk, og fra mandag den 9. januar begynder sporlægningsmaskinen at lægge det venstre spor fra Kappelevvej i Greve og videre igennem Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Brøndby til Avedøre Havnevej i Hvidovre. Derefter følger det højre spor. Banedanmark forventer at have lagt begge spor mellem Køge Nord Station til Avedøre Havnevej ved månedsskiftet januar/februar.

Arbejdet med at bygge sporene foregår hele døgnet. Banedanmark tækker skinner ud om natten - op til cirka to kilometer hver nat. Skinnerne fragtes med tog og trækkes af vognene med en traktor. Om dagen kommer sporlægningsmaskinen og lægger sveller under skinnerne - op til to kilometer om dagen. Efterfølgende lægges der et lag af skærver.