Nøøj, det' for børn: Oplev Anna og Lotte, Kaj og Andrea og alle de andre

Over 100.000 børn og voksne har i løbet af 2016 set udstillingen om DRs børnefjernsyn gennem 65 år i Den Gamle By i Aarhus, og nu kommer udstillingen til Greve.

Man kan for eksempel se ind i Bamses Hus, se og høre Lillebror spille klaver, opleve en stribe DR-dukker og blive klogere på hele Danmarks legeonkel, den fingernemme Jørgen Clevin. Der er også en masse om 'Sonja fra Saxogade', som hittede i 1960'erne og gav Jytte Abildstrøm lidt af et gennembrud, ligesom der blandt meget andet er mulighed for at sætte klip og musik i gang i 'Bullerfnis'-TV'et. Det var udsendelser, som var med til at gøre Hella Joof og Peter Frödin kendte i alle aldersklasser i 1990'erne.