Ninna lytter til andre: »Mine ting er virkelig noget småtteri«

42 procent af befolkningen lavede ifølge Frivilligrapporten, som senest blev udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i 2014, frivilligt arbejde, og det ulønnede arbejde er i høj grad også til stede blandt befolkningen på Vestegnen.

En af dem, der laver frivilligt arbejde, er 51-årige Ninna Auvinen fra Brøndby Strand, der til daglig er driftschef i boligselskabet FSB.

To gange om måneden trækker hun i det frivillige arbejdstøj hos Startlinjen, som indtil 31. december 2016 blot hed Linien. Det er en landsdækkende telefonlinje, hvor alle kan ringe ind og få en samtale med de frivillige samtalepartnere som Ninna Auvinen, der giver sig tid til at lytte og spørge ind til det, samtalen drejer sig om.

»Jeg synes, det er vigtigt, og det er meget tilfredsstillende, at jeg kan give noget af min tid og mit øre. Alle kan ringe ind til Startlinjen, og det var en af grundene til, at jeg valgte det her og ikke for eksempel Livslinien, hvor det er selvmordstruede, der ringer ind,« fortæller Ninna Auvinen og fortæller, hvorfor det lige blev frivilligt arbejde på en telefonlinje, som hun valgte.

»Jeg passer bedre til at tale med folk i telefon end at sidde overfor dem. Det tror jeg ikke, jeg ville kunne klare. I telefonen er de mere anonyme. De folk, der ringer, har brug for et åndehul, og nærvær med en person, der lytter. De har ikke brug for, at jeg tager deres sorger med hjem i tasken, så jeg er god til at lægge det fra mig, når jeg går hjem, selvom det nogle hårde historier.«

Tingene i perspektiv Arbejdet hos Startlinjen får også Ninna Auvinen til at tænke over hendes egne hverdagsudfordringer.

»Når man sidder derhjemme og bander over sine småproblemer, så bliver det sat lidt i perspektiv, når man hører, hvad de her mennesker, jeg taler med på Startlinjen, går rundt med. Så er mine ting virkelig noget småtteri,« siger hun og fortæller, at hun også bruger arbejdet på Startlinjen som et åndehul for sig selv.

»Det giver en pause for mit hoved, fordi jeg skal være til stede der, hvor de her mennesker er. Jeg ser det som et privilegium, at jeg får lov at hjælpe. Jeg er ret god til at lirke andre mennesker op og få dem til at fortælle, og jeg er god til at lytte. Det er det vigtigste, når man er på Startlinjen. Hvis man har travlt med at sidde og formulere sit eget svar inde i hovedet, så lytter man ikke.«

Bliver lukket ind Ninna Auvinen er født og opvokset i Brøndby Strand, og hendes forældre kommer oprindeligt fra Finland. Kun afbrudt af en afstikker til Amager har hun boet hele livet på Vestegnen, som hun beskriver som et sted, hvor man er der for hinanden og ikke er bleg for at deltage i fællesskabet.

»Vi rykker sammen, når det kræves, og i min opgang lægger vi mærke til, hvis der er fremmede. Vi blander os i hinandens liv, og alle holder øje med alle. Men vi hjælper og støtter også hinanden,« siger hun og fortsætter.

»Men man vælger selv, hvor meget man vil deltage. Generelt på Vestegnen er vi meget inkluderende, og man bliver lukket ind og ikke holdt ude,« siger Ninna Auvinen og giver et eksempel.

»Alle min datters veninder er kommet hos os, da de var yngre, selvom de har haft forskellig etnisk herkomst, og jeg er senere blevet inviteret med til nogle af deres bryllupper. Så det viser virkelig, at man bliver lukket ind her på Vestegnen.«

Deler det, man har Ninna Auvinen beskriver ånden på Vestegnen, som noget helt særligt, der nærmest ligger i naturen.

»Det er, som om vi er opdraget til at hjælpe hinanden, og vi tager vare på hinanden. Her er vi stolte over de ting, vi har, vi blærer os med det, vi har, og vi vil gerne være lidt bedre end alle andre,« siger hun og sammenligner Vestegnen med den måde hele det danske samfund er opbygget på.

»Hvis jeg har noget, giver jeg gerne noget videre til andre. På Vestegnen deler man det, man har. Det er også sådan, det bør være, synes jeg. Generelt er det også sådan, vores samfund er opbygget. Man sørger for, at dem, der har brug får hjælp, får det, så man ikke falder igennem. Alle bliver passet på, og ingen bliver tabt. Det, vi gør på Vestegnen, er bare i et mikroperspektiv. Vi får i hoved og røv i vores samfund, så det mindste, vi kan gøre, er at give lidt tilbage,« siger Ninna Auvinen og giver et eksempel på, hvordan hun har oplevet, at der er forskel på Vestegnen og andre steder i nærheden af og i København.

»I forbindelse med mit arbejde hos Startlinjen talte jeg med en mand fra Nordsjælland, der var blevet fyret fra sit arbejde, men hver dag alligevel kørte på job gennem et halvt år, så konen og børnene ikke ville opdage det. Jeg spurgte, hvad det værste der ville ske, hvis han fortalte det til konen. Hun ville miste respekten for ham, sagde han. Det betød noget for mig, og det har fået mig til at tænke over livet. Man er nødt til at være det, man er. Jeg vil hellere levet livet og være mig selv end at pakke det ind i noget, jeg ikke er,« siger Ninna Auvinen og fortsætter.

»På Vestegnen er der ikke så mange glansbilleder. Det er mere råt for usødet, og vi er det, vi er. Jeg tror, at man i København og Nordsjælland måske har mere travlt med at pleje det ydre. Det skal se lidt fint ud, og det er en stor forskel fra Vestegnen,« siger hun.

Om Startlinjen: Startlinjen, som indtil 31. december 2016 blot hed Linien, er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Holder til på Frederiksberg og er finansieret af social- og indenrigsministeriet

I 2015 besvarede Startlinjen 8498 opkald fra mennesker i svære livssituationer. 24 procent af dem var opkaldere fra Region Hovedstaden.

Startlinjen modtager ca. dobbelt så mange opkald som vi ikke har mulighed for at besvare. Ca 41 % af opkalderne ønsker at være anonyme.

Startlinjen søger frivillige to gange om året. Det kræver ingen særlig uddannelse. Næste frist for ansøgning er den 22. januar 2017.

Da Ninna Auvinen begyndte som frivillig hos Startlinjen for tre år siden, var mange af de frivillige sygeplejersker, pædagoger og psykologer, som alle var vant til at tale med mennesker, mens hun kom fra en branche med mere boliger.

»Det var noget af en kontrast, men der var heldigvis en ingeniør, da jeg var til introaften, som havde en anden baggrund, og der blev jeg sikker på, at jeg også kunne bruges. Jeg tror, det er vigtigt med folk med forskellige baggrunde. Det vigtigste er, at man skal være rummelig, have tid, have tålmodighed, være menneskelig,« siger Ninna Auvinen.

Som frivillig har man tre vagter om måneden, og Startlinjen er åben 365 dage om året fra 16.00 til 23.00.

Tre eksempler på samtaler, der har gjort særligt indtryk på Ninna Auvinen, mens hun har været frivillig hos Startlinjen. »Jeg talte på et tidspunkt med en 18-årig, der var blevet voldtaget af sin kvindelige chef. Han bor i en lille by, så der var ikke nogen, han kunne tale med, fordi han var bange for at sladderen ville løbe, så han ringede til Startlinjen og fortalte om sin situation. I virkeligheden handler det om, at han tabte kontrollen over sin situation, og det havde han brug for at fortælle til nogen.«

»En dag ringede en akademiker fra Nordsjælland, som var blevet arbejdsløs. Det var lige på det tidspunkt, hvor man talte om, at man skulle ud og lave arbejde for sine penge, når man var arbejdsløs. Han kunne simpelthen ikke holde tanken ud om, at han skulle feje hundelorte op på gaden. Det kunne en uddannet akademiker jo ikke, mente han. Men jeg spurgte om, der var nogen, der havde sagt til ham, at han skulle det. Det var der ikke, og jeg spurgte om, han tænkte sådan om andre gadefejere. Det gjorde han heller ikke. Det var en snak om, at han ville tabe sin prestige.«

»Man sidder jo og venter på, at det er folk, der har dårlige historier, som ringer ind. For eksempel, at de har angst eller er kede af noget. Men så ringede en ældre herre med en god nyhed. Han var startet med at yde IT-hjælp til andre ældre og havde fået god respons på det og dem, han hjalp, var så glade. Men han havde bare ingen at dele den gode historie med. Det gjorde virkelig indtryk på mig, for når man ikke har nogen at dele sin gode historie med, så må man virkelig være ensom. Jeg var glad for, at han ringede, og fortalte ham, at jeg var glad for, at det går godt. Det er ikke sådan et opkald man forventer, når telefonen ringer.«