En illustration af det kommende Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

Next bygger nyt gymnasium i Albertslund

Vestegnen - 31. januar 2017 kl. 11:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelsesmiljøet i Albertslund og på Vestegnen trænger til et løft. Det mener Next - Uddannelse København, der derfor bygger et nyt gymnasium i Albertslund, som skal erstatte det nuværende. Det nye gymnasium vil få navnet Vestskoven Gymnasium.

»Jeg er glad og stolt over, at vi bygger et nyt gymnasium i Albertslund, som vil skabe et moderne og attraktivt studiemiljø for områdets mange talentfulde unge - et uddannelsesmiljø i overensstemmelse med Next's vision om at udbyde den bredest mulige vifte af såvel gymnasie- som erhvervsuddannelser i faglige gode rammer,« siger bestyrelsesformand i Next - Uddannelse København, Henrik Salée

»Det nye gymnasium er derfor et vigtigt skridt i at tilbyde unge på Vestegnen en moderne og attraktivt uddannelsesmiljø i Albertslund, fortsætter administrerende direktør i Next - Uddannelse København, Ole Heinager, og forklarer videre:

»Jeg vil i den forbindelse også meget gerne takke byrådet i Albertslund Kommune og særligt borgmester Steen Christiansen for at handle målrettet og effektivt i sagen, så vi hurtigt kan erstatte det nuværende 70'er-byggeri med noget langt mere tidssvarende.«

Erhvervsrettet- og karriereorienteret Uddannelsesdirektør i Next - Uddannelse København, Daniel Blum, beskriver det kommende byggeri således:

»Det er vores intention, at det nye byggeri både bliver et topmoderne gymnasiecampus med alle fire gymnasieretninger hhx, htx, stx og hf, et campus med faciliteter til erhvervsuddannelser samt gode forhold til kultur- og fritidsområdet gennem fællesskabet med Albertslund Musikskole,« siger han.

Udover gode rammer for blandt andet teknologi- og teknikfag, vil nybyggeriet også indeholde arealer, der kan bruges til innovativ undervisning i samarbejde med erhvervslivet, ligesom der vil blive satset markant på at etablere et godt studiemiljø og samspil med folkeskolerne i Albertslund.

Vigtigt med stærkt gymnasium For Next er det vigtigt, at gymnasiet har hjemme på en af Albertslunds bedste placeringer med offentlig transport i nærheden. Derfor vil det nye gymnasium blive opført på Kongsholmsgrunden, hvor byens musikskole lige nu ligger. Musikskolen vil derfor have hjemme i gymnasiet, når det er færdigbygget.

»Det er godt for byen og ikke mindst byens unge. Med opførelsen af et nyt gymnasium sikrer vi, at Albertslund får en topmoderne arena for talentudvikling, som kommunens mange stærke virksomheder kan nyde godt af. Og samtidig vil musikskolen rykke ind i endnu bedre faciliteter end nu. Nybyggeriet er ganske enkelt en rigtig god løsning på flere fronter,« siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Det nuværende Albertslund Gymnasium blev i 2016 en del af Next - Uddannelse København, der derudover har gymnasier i Ballerup, Ishøj, Valby og på Østerbro og Frederiksberg.

Det nye gymnasium får navnet Vestskoven Gymnasium som en hyldest til et af Albertslund Kommunes smukkeste områder. Vestskoven Gymnasium står, efter planen, færdigt i 2019.