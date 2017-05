Se billedserie Ønskeløbet i Albertslund er en rigtig familieaktivitet, hvor alle snører løbeskoene for et godt formål. Foto: Kim Matthai Leland

Nets støtter Ønskeløbet i Albertslund

Vestegnen - 30. maj 2017

For en måneds tid siden sponserede et firma, der ønskede at være anonymt, 100 billetter til Ønskeløbet i Albertslund. Det har inspireret Nets til at gøre det samme. Nets ønsker med de 100 gratis billetter at støtte den gode sag, som Ønskefonden står for; at opfylde ønsker for børn med livstruende sygdomme.

Nets sørger nu for, at 100 kan løbe for den gode sag ved Ønskeløbet i Albertslund, uden at skulle betale startgebyr. Nu har man altså muligheden for at tilmelde sig selv og familien til Ønskeløbet i Albertslund lørdag den 10. juni - det er gratis, men Ønskefonden modtager stadig det beløb, som det koster at stille op. Det betaler Nets nemlig. Firmaet betaler for de næste 100, der tilmelder sig.

Kristian Nygaard Johannesen, der er Senior Vice President, SME & Partner Sales i Nets, siger:

»Ønskefonden hjælper alvorligt syge børn med at få ønsker opfyldt og bringer dermed glæde til børn og familier, der har særligt brug for det. Det formål er vi glade for at støtte som sponsor af Ønskeløbet.«

Jan S. Hansen, der er bestyrelsesformand i Make-A-Wish Ønskefonden, som overskuddet fra Ønskeløbet går til, er rigtig glad for at Nets melder sig på banen:

»Det er fantastisk, at Nets støtter op om Make-A-Wish Ønskefonden og Ønskeløbet! Med de ekstra 100 billetter, Nets sponserer, kan endnu flere komme med til løbet og være en del af den dejlige dag, som Ønskeløbet plejer at være. Og jeg håber at rigtig mange tilmelder sig løbet og dermed bakker op om Make-A-Wish Ønskefondens vigtige arbejde for børn med livstruende sygdomme.«

Make-A-Wish Ønskefonden har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions Legaue finaler, en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspillere som Andreas Cornelius og Daniel Agger.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervsliv, foreninger og lignende - og de sidste to år også fra overskuddet fra Ønskeløbet i Albertslund. Sådan bliver det også i år, hvor alle har mulighed for at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet 2017 i Albertslund. Og de næste 100, der tilmelder sig, kan altså bidrage uden at have pengepungen oppe af lommen.

Ønskeløbet løber af sted lørdag den 10. juni. Der er ruter på 3, 5 og 10 kilometer - med start og slut i Albertslund Centrum, hvor der vil være aktiviteter og underholdning, blandt andet vil et »ønskebarn« få sit højeste ønske opfyldt.

Det koster 50 kroner for børn at deltage og 100 kroner for voksne.

Man kan læse mere mere og tilmelde sig Ønskeløbet i Albertslund på www.ønskeløbet.dk