Se billedserie Alina Sode spillede en flot kamp. Foto: Thomas Guldager

Send til din ven. X Artiklen: Nederlag til Brøndby i tæt kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nederlag til Brøndby i tæt kamp

Vestegnen - 16. januar 2017 kl. 15:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næppe har bragene fra nytåretsfyrværkeriet lagt sig, før endnu et brag lod sig høre i svenske Gislaved. Desværre var det Brøndby Volleyball Klubs damer der kom galt af sted, da de i Øresundsligaens volleybrag led et knebent nederlag på 2-3, med mindst mulig margin i det afgørende 5. sæt. Dermed fik Brøndby-damerne ikke den bedste optakt, inden de i den kommende weekend på hjemmebanen i Stadionhal 1, skal forsøge at forsvare deres mesterskab i Nordic Club Championship - det der til daglig omtales som det nordiske mesterskab for klubhold.

Alt gik ellers efter planen, da Brøndby i første sæt lagde overbevisende ud og fik en føring på 8-1 på gode server af Tyler Richardson og Eva Bang. De gode takter fortsatte og i angrebet var det især Trine Kjelstrup og Alina Sode der udmærkede sig ved begge at præstere fem kills på seks hævninger. Sidstnævnte levede for øvrigt fuldt ud op til de forventninger der var stillet til hende, nu hun er udset til at tage det store ansvar i servemodtagningen, efter Brøndbys Deme Morales er blevet løst fra sin aftale med Brøndby, for i stedet at prøve kræfter på et tophold i den stærke volley nation, Puerto Rico. Således præsterede Alina Sode ikke færre end 52 servemodtagninger med en effekt på flotte 2,2. Det store forspring svandt en smule, men det blev alligevel til en overbevisende sætsejr til Brøndby på 25-19.

Gislaved fik betydeligt bedre styr på deres modtagninger i andet sæt og da Brøndbys effektivitet i angrebet faldt betydeligt, kunne Gislaved tage sættet med 25-21. Der var således bragt balance i regnskabet og jævnbyrdigheden fortsatte gennem hele tredje sæt. Der blev præsteret godt forsvarsarbejde fra begge sider og hæver, Eva Bang som efterfølgende blev kåret som kampens spiller, fordelte boldene godt. Brøndbys nyerhvervelse, centerspilleren Amber Bennett, viste sin styrke i blokaden, mens der stadig mangler en del i timingen til angrebet. Brøndby holdt gennem sættet en kneben føring og kunne gå ud af det med en 25-23 gevinst.

I fjerde sæt faldt kvaliteten en del i Brøndbys servemodtagning og endnu mere i angrebet, hvor det blev til ikke færre end fem fejlslag ud af banen og yderligere to angreb der blev snuppet i de svenske blokader. Gislaved holdt deres høje niveau og kunne tage sættet med 25-17 og der skulle nu et 5. sæt til.

Modtagningerne fungerede nu igen og især Alissa Coulter viste høj klasse i angrebet, hvor hun vandt ikke færre end syv ud af otte angreb, men da Gislaved tilsvarende var dygtige i angrebet, skiftede serven hele tiden side. Holdene fulgtes således ad frem til 13-13 og publikum blev præsenteret for volleyball af høj klasse. Den efterfølgende bold gav anledning til kraftige mishagsytringer fra Brøndbyspillerne. Gislaved havde slået et angreb ud af banen, hvilket også blev vist af begge dommere, men pludselig ændrede 2. dommeren sin kendelse og dømte en Brøndbyspiller i nettet. En kendelse der var helt forkert og måske hjulpet godt på vej af det medlevende publikum. Gislaved fik dermed matchbold og den blev udnyttet til slutcifrene 15-13.

En ærgerlig afslutning på en ellers fantastisk kamp, men ud over det, kan der ikke indvendes noget mod Gislaveds sejr. De spillede på nær første sæt en flot kamp og var dermed også med til at give Brøndby nogle gode erfaringer, som de nu skal udnytte til at stå endnu stærkere når der i den kommende weekend står meget mere på spil.

Brøndby lægger i Nordic Club Championship ud mod det islandske hold HK, fredag den 20. januar kl. 17.30. I tilfælde af sejr i denne kamp, skal Brøndby spille semifinale om lørdagen kl. 14.00. Om søndagen den 22. januar spilles der bronzekamp kl. 12.00 og finalen, som Brøndby håber at være del af, spilles kl. 14.30.