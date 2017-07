Se billedserie Vild-engblomsterne bringer lykke til både dyr og mennesker. Foto: Picasa

Naturens sommerliv på Vestegnen

Vestegnen - 17. juli 2017 kl. 06:31 Af Brøndby Naturskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den midterste sommermåned er i gang med lyse nætter, feriefølelse og forhåbentlig lune aftener hvor dagens hede kan dulmes i skumringen.

Vestegnen er fyldt med grønne oaser. Villahaver, strandparken, marker, parker og skov, som kun venter på at blive nydt. Skoven står grøn og forfriskende og indbyder til gåture i skyggen af det grønne løvtag. Vandtemperaturen er ved at være overkommelig for selv den mest kuldskære badegæst og sandet venter på at blive ligget på eller til at blive formet til de mest fortryllende sandslotte.

På marker og i haver dufter det og summer af liv omkring blomsternes farveflor. Bier, svirrefluer, sommerfugle og mange andre insekter, bestøver disse og får løn i form af den sødeste nektar, som er livsnødvendig for både voksne og yngel.

Insektspisende forældrefugle, som mejsefugle, solsorte, sangere, fluesnappere og mange flere har haft travlt og til trods for det har været et ustadigt og koldt forår er de første kuld unger kommet vel på vingerne. Mange af vores ynglende fugle kan nå et - måske oven i købet to kuld mere inden sommeren går på hæld og mængden af føde daler i takt med temperaturen.

De mange flyvefærdige fugleunger ligner ofte bredmundede blege udgaver af forældrefuglene og flere arter bliver da også fodret efter de har forladt reden. De sidder tæt på de gamle reder og kalder ængsteligt på mad, indtil forældrene en dag ikke kommer med noget og de indser at det er på tide at søge lykken på egen hånd.

Når der er mad i overflod i form af uopmærksomme ungfugle har rovfuglene kronede dage. Spurvehøgen er almindelig i hele Danmark og har tilpasset sig et liv i alle Vestegnens grønne områder. Her jager den på akrobatisk vis småfugle og kan manøvrere mesterligt imellem grene og menneskeskabte forhindringer. Den kan ligefrem udnytte forhindringerne til sin fordel i bagholdsangreb på de ellers meget opmærksomme småfugle, som konstant er på udkig efter farer.

Spurvehøgen er en hyppig gæst i haven. Den nyder også godt af de rigelige mængder let bytte som findes om sommeren.

Det trænede øre kan genkende mange af fuglenes sang, og ved derfor også hvad de skal se efter når de er ude at se på fugle. Det tager lang tid at lære de forskellige fugles stemmer at kende, men det er et godt udgangspunkt at sætte sig for at lære de mest almindelige og lettest genkendelige, for så er det muligt at høre når der kommer noget nyt.

Der er flere gratis websider og apps der kan hjælpe en på vej, og så er det bare med at komme ud og lytte.

Uanset hvor på Vestegnen man befinder sig, skal man ikke begive sig særlig langt væk for at komme ud i naturen. Her kan man på tæt hold, opleve insekternes sværmen, de travle fugle på evig jagt efter mad og hvis du er heldig kan du måske selv se spurvehøgen i aktion.

Natur-inspiration på vestegnen Natur- og kulturvejledere rundt om i Vestegnens kommuner, på naturcentre og andre steder, sørger for at både børn og voksne kan få gode oplevelser i den natur, som Vestegnen er så rig på. Her er et udpluk af gode hjemmesider, hvor der kan hentes information og inspiration.

