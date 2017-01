Se billedserie 16-årige Natascha Jessen fra Rødovre laver selv musik hjemme på værelset. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Natascha dropper uddannelsen: Vil være popstjerne

Vestegnen - 26. januar 2017 kl. 10:54 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natascha Jessen bliver en stjerne i fremtiden. Det tror hun selv på, og det er det, hun arbejder på. Den 16-årige pige, der bor i Rødovre er i gang med at opbygge en karriere inden for sang og skuespil. Men drømmene og ambitionerne er ikke bare at kunne leve af musikken. Natascha Jessen vil være popstjerne på niveau Selena Gomez, Ariana Grande og Taylor Swift.

For at nå den drøm har hun - med sin mors velsignelse - valgt at fokusere på at komme nærmere drømmen ved at droppe uddannelsessystemet for nu.

»Planen er at gå efter min drøm, som jeg har haft, siden jeg var lille. Jeg vil gerne nå internationalt ud som sangerinde, og jeg vil gerne til Los Angeles og arbejde, fordi det efter min mening er dér, der er de bedste muligheder. Jeg tror på, at hvis man går efter det, så kan det lade sig gøre,« fortæller Natascha Jessen.

Hun ved godt, at det er store ambitioner, hun har. Men det afskrækker ikke, for hun er godt på vej. Senest har hun vist prøver på talentet ved, at hun allerede som 16-årig har hun opnået at være med på et nummer, der har opnået guld og platin.

Det drejer sig om nummeret »Give U Up« af danske CALVIN, og det er Natascha Jessen, der er sangerinde. Nummeret har fået guld i Sverige og både guld og platin i Norge og er blevet streamet mere end 15 millioner gange på Spotify. Til sammenligning er Nik og Jays nummer »Magisk« er streamet 4,7 millioner gange.

Når Natascha Jessen skal beskrive hendes tanker om succesen, er hun meget ydmyg.

»Det er helt vildt, at jeg er kommet her til. Det er noget, jeg har kæmpet for, og jeg sætter stor pris på, at jeg har fået de muligheder, jeg har, og jeg er meget lykkelig og taknemmelig for det,« siger hun og sender også en stor tak til Daniel Calvin for at tro på hende.

Ud over det store fokus på at udleve drømmen som sangerinde er Natascha Jessen aktuel i Disney-serien »Soy Luna«, hvor hun lægger stemme til hovedpersonen Luna i serien, der på første sæson kører på Disney Channel.

Tanker om uddannelse Der er mange mennesker, der mener, det er mest fornuftigt at tage en uddannelse for at have noget at falde tilbage på, men Natascha Jessen er ikke fortsat på en ungdomsuddannelse, efter hun i sommer gik ud af 9. klasse på Rødovre Skole for at gå efter drømmen.

»Jeg har på intet tidspunkt fortrudt det. Det er klart, at jeg måske ikke får de venner, jeg nok ville få i gymnasiet, men jeg møder så mange nye mennesker fra musikbranchen, så det må være min skole, hvor jeg får mine bekendtskaber og det sociale liv,« fortæller Natascha Jessen og fortsætter.

»Jeg tror ikke på, at det kan gå galt. Jeg lader mig ikke slå ud og kæmper for det, så længe jeg har min drøm. Hvis det så først sker om 10 år, så er det dét, der sker. Jeg elsker at stå på en scene, og jeg føler ikke, det kan gå galt,« siger hun fyldt med selvtillid.

Næste skridt Hun bruger sit værelse i den treværelses lejlighed i Rødovre, hvor hun bor med sin mor, til at arbejde med musikken. Foran teaterspejlet på værelset skriver hun sange, synger og så er hun også i gang med at blive bedre til at spille klaver, så hun selv kan lave musik.

»Jeg vil skrive en masse sange og møde en masse mennesker, og så er næste skridt at arbejde hen mod en pladekontrakt med hjælp fra min manager og mit team. Lige nu er jeg i en arbejdsproces, hvor der er gode mennesker omkring mig,« siger den unge sangerinde.

Den ydmyge, men også ambitiøse tilgang til arbejdet for at blive popstjerne, skyldes opdragelsen hjemmefra, mener Natascha Jessen.

»Den måde, jeg er blevet til mig på, er, at jeg har skilt mig ud. Jeg har altid fået at vide hjemmefra, at jeg skal klø på og være den, jeg er,« siger hun og fortæller, at hun og hendes mor Zhashia Jessen har et særligt forhold.

»Min mor har altid været der for mig, og vi har en speciel kærlighed og forstår hinanden, og jeg kan fortælle hende alt. Jeg sætter meget pris på støtten i forhold til min drøm og alle brikkerne falder på plads på den måde. Jeg er lykkelig og glad, og det er også min mors fortjeneste.«

Blev mobbet i skolen I 2008 flyttede Natascha Jessen med sin mor til Rødovre. Men det var ikke let at komme til Vestegnen og have et talent for skuespil og sang og samtidig tale anderledes. Det førte til, at Natascha Jessen blev mobbet i sin klasse.

»Jeg blev holdt udenfor, fordi jeg skilte mig ud og gjorde noget andet end de andre. De kaldte mig popstjerne, og det var et hårdt ord i den sammenhæng,« siger Natascha Jessen og fortsætter.

»På Vestegnen er der en lidt anden lyd, end det jeg lyttede til. Jeg lyttede blandt andet til både klassisk musik, fransk musik og til kunstnere, de aldrig havde hørt om, og det var også en af grundene til, at jeg blev holdt udenfor.«

