Når kun det perfekte er godt nok

Er du din egen værste kritiker? Kæmper du med at leve op til din egen perfektionisme? Har du svært ved at slippe kontrollen? Tager du altid ansvaret på dine skuldre?

Det kan have mange følger at være vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Barnet kan stå med følelsen af et stort ansvar for familiens trivsel. En af de største konsekvenser er ofte, at man ikke føler sig god nok, før alt er perfekt.