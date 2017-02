Se billedserie Biomasse er et ret nyt brændselsmateriale, og teknologien er ikke færdigudviklet. Det arbejder man intenst med både på Avedøreværket og mange andre steder, siger regionschef Niels Christian Kjær. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Når det gløder i biomassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når det gløder i biomassen

Vestegnen - 04. februar 2017 kl. 11:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er naturligt, at organisk materiale udvikler varme, og det giver ind imellem udrykninger til Avedøreværket.

»Vi havde en stor brand i 2012, og den lærte vi rigtig meget af. Og sammen med Hovedstadens Beredskab arbejder vi intensivt på at forebygge, at der sker uheld.«

Regionschef Niels Christian Kjær medgiver, at der på det seneste har været udrykninger til Avedøreværket - men der er styr på det.

»Vi bruger udelukkende biomasse som brændsel, og i et organisk materiale er det helt naturligt, at der over tid udvikles varme. Det er lige så naturligt, som at der udvikles varme i en kompostbeholder hjemme i haven,« siger Niels Christian Kjær.

Det er endnu relativ nyt, at kraftvarmeværker anvender biomasse, så på både Avedøreværket og andre steder er man fortsat i gang med at udvikle værktøjer, der kan forebygge, at den naturlige varmeudvikling i biomassen ender med en brand.

»Der kan gøres meget for at forebygge uheld, og det arbejder vi intenst med. Det er fx et spørgsmål om, hvor længe vi har biomassen liggende på lager - og dermed den periode, hvor varmeudviklingen kan finde sted. Det drejer sig også om at forfine den overvågning, vi har af biomassen, så vi kan nå at reagere så tidligt som muligt,« siger Niels Christian Kjær.

Avedøreværket arbejder tæt sammen med Hovedstadens Beredskab, dels omkring forebyggelse, dels omkring beredskabsplaner, hvis et uheld alligevel skulle ske. Og siden branden i 2012 har man på Avedøreværket ikke haft hændelser, hvor bygninger har været berørt.

»De seneste gange, hvor Hovedstadens Beredskab har rykket ud, har der i virkeligheden været styr på det. Vores overvågning har opdaget, at en varmeudvikling var kraftigere, end den skulle være, og vi har så fået træpillerne ud i det fri, hvor beredskabet kunne bekæmpe gløderne. På den måde har det været udramatisk,« siger Niels Christian Kjær.