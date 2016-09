Send til din ven. X Artiklen: Når alkohol sætter kursen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når alkohol sætter kursen

Vestegnen - 13. september 2016 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Misbrugsekspert Henrik Rindom holder foredrag i Vallensbæk. Her kan man høre om den alvorlige sygdom det er at være afhængig af alkohol og hvad man kan gøre for at undgå at ende i et misbrug.

Foredraget er især for forældre til teenagere og for dem, der kender nogen med alkoholproblemer, men alle er velkomne tirsdag den 13. september kl. 19 i multisalen ved Vallensbæk Skole.

»Jeg kommer til at fortælle om, hvad afhængighed er for en størrelse og hvordan alkohol kan bringe helt almindelige mennesker i en situation, hvor de mister familie, job og alt det, der skal til for at leve et godt liv,« siger Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri og en af landets førende eksperter på misbrugsområdet.

Han understreger, at et misbrug kan ramme folk fra alle sociale lag. Og jo tidligere, man begynder at drikke alkohol, jo større er risikoen for at udvikle afhængighed. De unges drikkevaner bestemmes blandt andet af forældrenes og vennernes holdning til alkohol - og også deres brug af alkohol.

»For eksempel ser de, at deres kammerater har det sjovt, så tænker de: »Hvorfor skulle vi ikke også selv have det sjovt?« Desuden ved vi, at nogle er arveligt disponerede, og det vil jeg prøve at beskrive,« siger Henrik Rindom, der understregen vigtigheden af, at man kommer i et egentligt behandlingsforløb, hvis man er blevet afhængig.

Misbrugseksperten regner dog ikke med at holde enetale hele aftenen - håbet er, at der kommer nogle spørgsmål fra salen, der kan sætte gang i en dialog.

Henrik Rindom er tilknyttet Hvidovre Hospital samt Stofrådgivningen i København.