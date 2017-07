De er klar til at gøre lørdag den 29. juli til den bedste sommerdag i 2017. Fre venstre er det Ole Lindholdt, idrætsdirektør i Albertslund Kommune. Rasmus Stolberg fra internetradioen The Lake og Jeppe Skjold fra spillestedet Forbrændingen i Albertslund. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Musik, overraskelser - og en dukkert

Vestegnen - 28. juli 2017 kl. 09:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skal være den bedste sommerdag i 2017.

Dét er ambitionen, når Badesøen i Albertslund lørdag den 29. juli bliver omdannet til en hyggelig oase med musik, performance, oplevelser og god mad.

Badesøen by The Lake er lige dele musikfestival og udflugt, i og rundt om friluftsbadet Badesøen.

Bag éndags-festivalen står Badesøen, internetradioen The Lake og spillestedet Forbrændingen i Albertslund.

Badesøen by The Lake indeholder en række koncerter med blandt andre The Savage Rose og Skammens Vogn. Og dertil kommer et imponerende pop-up-program med ni artister, som hver især optræder tre gange i løbet af dagen. Hver enkelt performance varer ikke mere end ti minutter, de er akustiske, og eksakt tid og sted for de forskellige pop-ups bliver ikke annonceret inden.

Der er plads til 1500 børn og voksne, som vil få en unik oplevelse - gennem et musikarrangement med inspirerende stemning og indhold, som ikke findes andetsteds i det danske festivallandskab. Til oplevelsen hører også særlige madkoncepter og muligheden for at få en dukkert undervejs.

Det er ikke som sådan en børnefestival - men arrangørerne sørger for, at også børnefamilierne vil føle sig hjemme. Der er aktiviteter for børnene og en børnescene, og hele konceptet er familievenligt. Det vigtige for arrangørerne er, at man kan tage af sted til Badesøen by The Lake og mødes - uanset nogle har børn og andre ikke.

Badesøen by The Lake er et godt eksempel på, at Albertslund er i stand til at skabe nye formater inden for musik og festival. Og folkene bag håber stærkt på, at man med festivalen lørdag den 29. juli har skabt fundamentet til en begivenhed også i årene fremover.

Man kan hente det trykte program på Badesøen i Albertslund, Skallerne 14 i Albertslund, og man kan læse mere om programmet og købe billetter på www.badesoen.dk