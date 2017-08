Se billedserie Sundhedsguruen Chris MacDonald inspirerede de nye elever på Sydkysten Gymnasium i Ishøj til, hvordan de kan øge deres energiniveau.

Motion og motivation på skemaet

Vestegnen - 26. august 2017 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg ved godt, at I har siddet og koncentreret jer i en halv time nu, og det er varmt herinde, men er I stadig med?« Den kendte sundhedsguru Chris MacDonald havde egentlig ret godt styr på 1.g-eleverne på Sydkysten Gymnasium i Ishøj den time hans foredrag varede. Alligevel sikrede han sig ind imellem, om alle var med, og tilbagemeldingen var da også et rungende »JAAAA« fra de godt 300 elever i gymnasiets auditorium.

Med budskaber som »Drop Red Bulls«, få ni timers søvn, dyrk motion og sluk mobilen mindst en time om dagen, handlede foredraget netop om, hvordan unge kan øge deres energi-niveau, så de kan udnytte deres fulde potentiale.

Svært at lægge telefonen fra sig

Foredraget var en del af programmet på en dag, som stod i sundhedens tegn. Forinden havde eleverne startet dagen med sund morgenmad i gymnasiets kantine, før de begav sig ud i diverse sportsgrene på en idrætsdag, som sluttede med det underholdende og informative Chris MacDonald foredrag.

»I bruger ni timer om dagen på jeres digitale devices. Det svarer til 30 år af jeres liv,« lød det blandt andet fra MacDonald, der opfordrede de unge til at tænke over, om de har et sundt forhold til deres telefon. Han kunne også til manges gru fortælle, at de max har brug for 50 gram sukker om dagen, og drikker de en halv liter cola, har de allerede nået den daglige grænse.

En af de unge, som fik noget at tænke over var Asger Waldemar Bergsøe. Han er ny htx-elev på gymnasiet og var meget begejstret for foredraget:

»Det var super interessant. Jeg synes, jeg har lært en masse,« lød det fra 1.g'eren, som normalt tænker over at få dyrket motion og sovet ordentligt. Det med telefonen kunne dog godt ryste ham lidt:

»Jeg er ret meget på min telefon. Nogle gange har jeg lyst til at lægge den fra mig. Det er bare svært, når der hele tiden tikker noget ind på den. Men hvis man ender med at bruge 30 år af sit liv på den, er det jo spild af liv,« sagde Waldemar, inden han sammen med nogle af sine nye venner stimlede sammen omkring Chris MacDonald for at få taget gruppebillede.