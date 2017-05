Send til din ven. X Artiklen: Mosede Fort sætter fokus på kampen om mad med fondsmidler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mosede Fort sætter fokus på kampen om mad med fondsmidler

Vestegnen - 31. maj 2017 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi er meget glade for at kunne afsløre, at Velux Fonden har bevilget mere end 4,7 millioner til vores store forsknings og -formidlingsprojekt »Kampen om maden 1914-18«.«

Sådan siger museumschef Henriette Buus, der også leder det 3-årige projekt, efter bevillingen er offentliggjort.

Hvordan skaffede man mad til alle danskere i årene 1914-18, da 1. verdenskrig rasede rundt om Danmark? Og hvordan sikrede man samtidig opbakning til den danske neutralitetspolitik? De to spørgsmål er udgangspunktet for projektet »Kampen om maden 1914-18«, der nu kan realiseres på Mosede Fort med fondsmidler fra Velux Fonden.

Projektet vil blive realiseret med hjælp fra partnere fra Trinity University i Dublin og Århus Universitet fra efteråret 2017 og frem til 2020.

»Det fantastiske ved Velux Fondens bevilling er, at en meget underbelyst del af Danmarkshistorien nu bliver undersøgt i et internationalt perspektiv. Det glæder mig utrolig meget, at forskere fra museet og fra Århus Universitet samt tilknyttede forskere nu får mulighed for at styrke hele Danmarks viden om betydningen af 1. verdenskrig, hvis historie har stået i skyggen af både 1864, Genforeningen og Besættelsen,« siger Henriette Buus.

Forskningsvinklen på »Kampen om maden« betyder, at dagsaktuelle emner snart kan drøftes med historien som spejl. Den sparekost, som var realiteten under 1. verdenskrig har mange lighedspunkter med Ny Nordisk Mad og man kan sammenligne datidens kampagner for at få maden til at strække med nutidens aktiviteter for at undgå madspild.

»Vi glæder os til at komme i gang med projektet. Mad som tema er relevant for alle både før og nu. Vi ønsker at visionær forskning skal gå hånd i hånd med innovative formidlingsformer. Vi glæder os til at skabe engagerende historier, fortalt gennem virtuel, dramatisk og fysisk formidling på fortområdet,« siger Henriette Buus.

Læs mere på mosedefort.dk