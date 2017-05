En mor og en stedfar fra Hvidovre er i Retten i Glostrup blevet kendt skyldige i vold og vanrøgt mod tre børn. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Mor og stedfar dømt for vold og vanrøgt af tre børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor og stedfar dømt for vold og vanrøgt af tre børn

Vestegnen - 19. maj 2017 kl. 06:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over en periode på et par år var tre børn i Hvidovre igennem både vold og vanrøgt fra deres mor og stedfar.

To af børnene fik lussinger, når de ikke opførte sig, som forældrene ønskede, og i nogle tilfælde blev der taget hårde metoder i brug. Den ældste af drengene blev således tvunget til at stikke fødderne i dampende varmt vand, fordi han angiveligt havde sure tæer, og i et enkelt tilfælde hældte de voksne affald i børnenes senge, fordi børnene efter deres opfattelse ikke havde gjort ordentlig rent.

Nu er både den 44-årige mor og den 50-årige stedfar blevet kendt skyldige. Stedfaren har i Retten i Glostrup fået en straf på fire måneders fængsel, der er gjort betinget med et krav om samfundstjeneste. Den 50-årige stedfar modtog dommen. Den 44-årige mor får først sin straf til september, har Retten i Glostrup besluttet. Både moren og stedfaren har nægtet sig skyldige i vanrøgt, men har erkendt, at de i et vist omfang uddelte lussinger.

Vold og vanrøgt stod på i lejligheden i Hvidovre i årene fra 2013 til 2015, og gik ud over en pige der i perioden var mellem 17 og 19 år gammel, en dreng på 15-17 år og en dreng på 7-9 år.

Pigen blev »kun« udsat for vold med lussinger, mens de to drenge blev udsat for vanrøgt. Den ældste af drengene blev tvunget til at stikke fødderne i dampende varmt vand, der var så smertefuldt, at han i nogle tilfælde næsten ikke kunne få sokker på næste morgen, fordi huden sved. Han blev også tvunget til at være sent oppe og berøvet søvn for at lave huslige pligter. Begge drenge blev udsat for meget hård stuearrest, hvor de skulle sidde stille og kigge ind i væggen - og blev vækket, hvis de faldt om af træthed.

Vold og vanrøgt stoppede, da de to ældste børn i 2015 stak af til noget af morens familie, og fortalte hvad de havde været udsat for. Sagen blev derefter anmeldt til Vestegnens Politi.

»Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med anklagemyndigheden i, at det som er foregået, ligger langt ud over grænsen for, hvordan forældre kan opdrage deres børn.« siger anklager Henrik Uhl fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Den 44-årige mor og den 50-årige mand bor ikke længere sammen. Desuden er de to ældste børn flyttet.