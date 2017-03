En nu 21-årig mand er her i Retten i Glostrup blevet dømt skyldig i forsøg på brandstiftelse i Rødovre. Det var et dna-match, der var med til at fælde ham. Foto: Bjørn Armbjørn

Molotovcocktail i fritidsklub: Dømt efter fem år

Vestegnen - 02. marts 2017 kl. 15:20 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig mand er blevet dømt for at have kastet en molotovcocktail ind i en fritidsklub i Rødovre tilbage i 2011. »Brandbomben« blev dog ikke antændt.

Den 21-årige mand nægter sig skyldig, og han har taget betænkningstid for at overveje, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Sagen stammer tilbage fra en august-aften i 2011. Her blev et køkkenvindue i en fritidsklub i Rødovre knust og en molotovcocktail kastet ind. Den gik dog ikke i brand. Og der var ikke personer til stede i bygningen, som huser en skolefritidsordning i dagtimerne og en fritidsklub om aftenen.

Vestegnens Politi efterforskede sagen, som blev karakteriseret som forsøg på brandstiftelse. Teknikere sikrede sig spor fra stedet, og blandt andet blev der fundet dna på det knuste vindue. Dna-profilen blev lagt ind i politiets dna-register.

I marts sidste år opstod der i forbindelse med en anden sag et match på dna-profilen, og den nu 21-årige mand blev tiltalt for at være gerningsmand. Han var 16 år på gerningstidspunktet og gik selv i fritidsklubben, ligesom han boede relativ tæt på.

Den nu 21-årige mand nægtede sig skyldig under retssagen i Retten i Glostrup, og han nægtede at have været på stedet på det pågældende tidspunkt.

En enig domsmandsret i Retten i Glostrup fandt dog manden skyldig i forsøg på brandstiftelse, og han blev idømt seks måneders betinget fængsel samt 120 timers samfundstjeneste.